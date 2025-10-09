R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o r a g g i u n t o i n E g i t t o , c o n l ’ i m m e d i a t o c e s s a t e i l f u o c o , i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i n e l l e m a n i d i H a m a s e u n p i e n o a c c e s s o a g l i a i u t i u m a n i t a r i , s e g n a u n p a s s a g g i o s t o r i c o , c h e a p r e u n o s p i r a g l i o d i l u c e d o p o m e s i d i o r r o r e e d e v a s t a z i o n e . È i l f r u t t o d i u n s i g n i f i c a t i v o i m p e g n o d i p l o m a t i c o d i S t a t i U n i t i , E g i t t o , Q a t a r e T u r c h i a . L a s t r a d a è a n c o r a l u n g a . O r a s p e t t a a l l ' E u r o p a r e c u p e r a r e p r o t a g o n i s m o n e l s o s t e g n o a l l a p o p o l a z i o n e m a r t o r i a t a d i G a z a , n e l l a c o m p l e s s a f a s e d i a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o e n e l l a r i c o s t r u z i o n e ” . L o h a d e t t o P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i a l l a C a m e r a , a l T i m o n e d e l l e 1 3 d i G i o r n a l e R a d i o . “ I n q u e s t o q u a d r o - h a a g g i u n t o - c i a u g u r i a m o c h e , d o p o a v e r b a l b e t t a t o p e r m e s i , i l g o v e r n o M e l o n i f a c c i a l a p r o p r i a p a r t e , a s s u m a u n a p o s t u r a a l l ' a l t e z z a d e l l a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a d e l n o s t r o P a e s e . D e c i s i v o s a r à r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a . U n a t t o d o v u t o , n o n p i ù r i n v i a b i l e , p r e m e s s a n e c e s s a r i a p e r g a r a n t i r e l a s o l u z i o n e f o n d a t a s u l p r i n c i p i o d e i d u e p o p o l i e d u e S t a t i . U n i c a v i a - h a c o n c l u s o - p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a ” .