R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s e g u i t o a n c h e i n q u e s t e o r e , c o n a n g o s c i a m a a n c h e c o n s p e r a n z a , l ’ e v o l u z i o n e d i q u a n t o s t a a v v e n e n d o i n M e d i o O r i e n t e . I l p o p o l o d i G a z a è u n p o p o l o m a r t o r i a t o , m a c o n c h i a r e z z a v a d e t t o : l a r e s p o n s a b i l i t à è d i H a m a s , n o n d i I s r a e l e . Q u e s t a g u e r r a n a s c e d a l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a , q u a n d o H a m a s s i r e s e r e s p o n s a b i l e d i u n o r r e n d o a t t e n t a t o , c o m p i u t o d e l i b e r a t a m e n t e c o n t r o i n n o c e n t i : d o n n e , b a m b i n i , a n z i a n i . I s r a e l e n o n s i è f e r m a t o , n o n h a p o t u t o o n o n h a v o l u t o l i m i t a r e i l u t t i t r a i c i v i l i , m a v a r i c o n o s c i u t o c h e n o n s i è t r a t t a t o n é d i g e n o c i d i o n é d i p u l i z i a e t n i c a . L a g u e r r a d i I s r a e l e e r a g i u s t a e l e g i t t i m a : u n o S t a t o h a i l d i r i t t o d i d i f e n d e r s i , m a i l p r e z z o è s t a t o s p r o p o r z i o n a t o e s a n g u i n o s o , p a g a t o d a t r o p p i i n n o c e n t i " . C o s ì A n d r e a O r s i n i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o n e l l ' A u l a d e l l a C a m e r a i n s e d e d i d i c h i a r a z i o n e d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i . " L a p o l i t i c a e s t e r a , s o p r a t t u t t o s u t e m i t a n t o d e l i c a t i , n o n d o v r e b b e e s s e r e o c c a s i o n e d i d i v i s i o n e , d o v r e b b e e s s e r e i n v e c e i l t e r r e n o d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e i n t o r n o a i v a l o r i f o n d a n t i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . L o h a d i m o s t r a t o - p r o s e g u e - m i l l e v o l t e i l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i , c h e a n c h e s t a n d o a l l ’ o p p o s i z i o n e s o s t e n n e i g o v e r n i d i c e n t r o s i n i s t r a n e i m o m e n t i p i ù d e l i c a t i . S a r e b b e d u n q u e a m a r o c o n s t a t a r e c h e o g g i l a s i n i s t r a n o n v o g l i a c o n v e r g e r e s u u n a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a a s o s t e g n o d e l p i a n o d i p a c e a m e r i c a n o : u n p i a n o r e a l i s t i c o , a c c e t t a t o d a I s r a e l e , d a l l ’ A u t o r i t à p a l e s t i n e s e , d a i P a e s i a r a b i e d a l l ’ E u r o p a . Q u e s t a è l a p r i m a v e r a s p e r a n z a d i p a c e , l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i p o r r e f i n e a l d r a m m a d e l p o p o l o d i G a z a e d i I s r a e l e . S p e r o a n c o r a i n u n v o t o f a v o r e v o l e d i t u t t a l ’ A u l a , s e c o s ì n o n f o s s e , s i g n i f i c h e r e b b e c h e p e r l ’ o p p o s i z i o n e p r e v a l e l a l o g i c a d e l l e d i v i s i o n i i n t e r n e , p i ù c h e l ’ i n t e r e s s e p e r l a p a c e " . " I n q u e s t o q u a d r o , s p i c c a i l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c o n c u i i l g o v e r n o i t a l i a n o h a l a v o r a t o e c o n t i n u a a l a v o r a r e . N o n c o n g e s t i s i m b o l i c i o p i a z z e i n f u o c a t e , m a c o n a z i o n i c o n c r e t e " . " N o i c r e d i a m o c h e u n M e d i o O r i e n t e d i v e r s o s i a p o s s i b i l e : I s r a e l e e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e l i b e r o p o s s o n o c o n v i v e r e , r i c o n o s c e r s i e c o o p e r a r e . P e r c h é c i ò a v v e n g a , H a m a s d e v e f a r s i d a p a r t e e i p a l e s t i n e s i d e v o n o a v e r e u n ’ a u t o r i t à r i n n o v a t a e l e g i t t i m a t a . S o l o a l l o r a p o t r à r e a l i z z a r s i i l r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e : u n a t t o c h e d e v e e s s e r e c o n c r e t o , n o n p r o p a g a n d i s t i c o " . " C o n i l p r e t e s t o d e l l a c r i t i c a a l g o v e r n o i s r a e l i a n o , s o n o s t a t e s d o g a n a t e p a r o l e e a t t i p e r s e c u t o r i c o n t r o g l i e b r e i . N o n s i t r a t t a p i ù s o l o d i p a r o l e , m a d i d i s c r i m i n a z i o n i e v i o l e n z e . A q u e s t o d o b b i a m o o p p o r c i c o n f e r m e z z a : p e r m e t t e r e l a p e r s e c u z i o n e d e g l i e b r e i s i g n i f i c a r i n n e g a r e l a n o s t r a c i v i l t à . G r i d a r e ' d a l f i u m e a l m a r e ' n o n è d i s s e n s o p o l i t i c o , è o d i o r a z z i a l e ” . " I l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a p p l a u d e a l l ’ o p e r a t o r e s p o n s a b i l e d e l g o v e r n o e d e l M i n i s t r o T a j a n i . V o t e r e m o c o n c o n v i n z i o n e l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a , e a v r e m m o v o l u t o u n a m o z i o n e u n i t a r i a p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e . C o m e d i c e v a S i l v i o B e r l u s c o n i , l a p a c e n e l l a g i u s t i z i a , n e l l a s i c u r e z z a e n e l l a l i b e r t à è l a p i ù a l t a m i s s i o n e d e l l a p o l i t i c a " , c o n c l u d e .