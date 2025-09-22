R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i s e r a a S i r a c u s a , a l l a c h i u s u r a d e l l a F e s t a d e L ' U n i t à p r o v i n c i a l e , h o r i n g r a z i a t o v o l o n t a r i e m i l i t a n t i p e r a v e r a f f r o n t a t o a n c h e i n q u e l c o n t e s t o i l t e m a d e l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . C h i h a c o n s e n t i t o q u e s t e d i s c u s s i o n i n o n s o l o h a c o l l o c a t o i l p a r t i t o d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a , m a h a a n c h e s a l v a t o l ' o n o r e d e l l ' I t a l i a , c h e i n q u e s t o m o m e n t o è d i s o n o r a t a d a c h i l a g o v e r n a . P e g g i o d e l l ' e r r o r e è l ' i g n a v i a " . C o s ì A n d r e a O r l a n d o s u i s o c i a l . " Q u a n d o l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a h a d i s c u s s o t r o p p o t a r d i d i b l a n d e s a n z i o n i n e i c o n f r o n t i d i I s r a e l e , i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , F i t t o , n o n s i è p r e s e n t a t o , p e r c h é n o n s a p e v a d i r e s e l ' I t a l i a f o s s e d ' a c c o r d o o m e n o a q u e l l e b l a n d i s s i m e s a n z i o n i . M e l o n i s p e r a c h e p r i m a c h e q u e l p a c c h e t t o a r r i v i i n P a r l a m e n t o l a v i c e n d a s i s i a r i s o l t a i n q u a l c h e a l t r o m o d o " . " C ' è u n t e m a d i d i g n i t à a n c h e n e i c o n f r o n t i d e l l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o , p e r c h é q u e s t a m a c c h i a n o n v e r r à c a n c e l l a t a d a l l a p r o p a g a n d a . C i s a r a n n o g e n e r a z i o n i e g e n e r a z i o n i c h e s i i n t e r r o g h e r a n n o s u c h e c o s a è a c c a d u t o , s u p e r c h é s i a p o t u t a v e n i r e m e n o i n q u e s t o m o d o l ' u m a n i t à . R i s c h i a m o d i e s s e r e u n P a e s e c h e n o n s a n e a n c h e r i s p o n d e r e a l l a d o m a n d a ' d o v e e r a v a t e , c h e c o s a f a c e v a t e q u a n d o s t a v a s u c c e d e n d o t u t t o q u e s t o ? ' S e i n p a r t e q u e s t a d o m a n d a t r o v e r à u n a r i s p o s t a , q u e s t a è d o v u t a a l l e r a g a z z e e a i r a g a z z i c h e s o n o a n d a t i n e l l e p i a z z e , a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c h e è a n d a t a a p o r t a r e g l i a i u t i , a i c o m p a g n i e a l l e c o m p a g n e c h e h a n n o p o s t o q u e s t o t e m a e a l p a r t i t o c h e h a f a t t o u n a b a t t a g l i a , f i n a l m e n t e , p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e " .