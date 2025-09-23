R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i e r a n o t a n t i s s i m e l e p e r s o n e , l e r a g a z z e e i r a g a z z i a l l e m a n i f e s t a z i o n i p e r c h i e d e r e l o s t o p a l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . U n a p a r t e c i p a z i o n e c h e h a s o r p r e s o i n m o l t i , r e a l i z z a t a a n c h e a l d i f u o r i d e i c a n a l i t r a d i z i o n a l i , c h e i n t e r r o g a f o r z e p o l i t i c h e e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e c h e f a a n c h e s p e r a r e , p e r c h é è p o r t a t r i c e d i v a l o r i , d i u n ' a t t e n z i o n e a l m o n d o c h e v a m o l t o o l t r e l ' e g o i s m o c h e s p e s s o h a c a r a t t e r i z z a t o q u e s t a s t a g i o n e " . L o d i c e i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o . " I n q u e l m o v i m e n t o s i s o n o d e t e r m i n a t i , p e r l a s u a s p o n t a n e i t à e p e r l a d i f f i c o l t à a g e s t i r e q u e l l a p r e s e n z a , f e n o m e n i v a n d a l i c i e f o r m e d i s t u p i d a v i o l e n z a . L a d e s t r a c i s i è s u b i t o b u t t a t a s o p r a . I l r a g i o n a m e n t o è m o l t o s e m p l i c e , l a d e s t r a h a p a u r a d e i m o v i m e n t i s o c i a l i , h a p a u r a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , c e r c a d i s t r u m e n t a l i z z a r e q u e l l e v i c e n d e . A i r a g a z z i c h e t o r n e r a n n o i n p i a z z a d i c o d i f a r e a t t e n z i o n e a n o n f a r e i l g i o c o d e g l i a l t r i , m a a l l o s t e s s o t e m p o n o n s i p o s s o n o u t i l i z z a r e s i n g o l i e p i s o d i p e r c r i m i n a l i z z a r e u n m o v i m e n t o " . " È i m p r e s s i o n a n t e l a s f i l z a d i e s p o n e n t i d e l l a d e s t r a c h e s i s o n o p r e c i p i t a t i a c e r c a r e d i c r i m i n a l i z z a r e i l m o v i m e n t o i n d i f e s a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . I l d i s e g n o è e v i d e n t e : u n a d i n a m i c a d i c a r a t t e r e r e p r e s s i v o . A n c h e d i v e r s i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e s i s o n o p r e s t a t i a q u e s t a m a n o v r a , c h e v a f e r m a t a : i n g i o c o n o n c ' è s e m p l i c e m e n t e i l d i r i t t o a m a n i f e s t a r e - o s s e r v a l ' e x m i n i s t r o d e m - c ' è i l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o e d e l l a f u n z i o n e d i c h i p a r t e c i p a , d i c h i m a n i f e s t a , g i à m e s s o i n d i s c u s s i o n e c o n l a l e g g e c o s i d d e t t a s u l l a s i c u r e z z a e c h e l a d e s t r a v u o l e c o l p i r e . L a s t e s s a d e s t r a c h e d i v i o l e n z a i n q u e s t o P a e s e n e s a q u a l c o s a p e r c h é g l i e s p o n e n t i p i ù g r a n d i d e l p a r t i t o d i G i o r g i a M e l o n i n o n f u r o n o s e m p r e p r o t a g o n i s t i d i e p i s o d i p a c i f i c i n e l l e p i a z z e . I l l o r o p u l p i t o è d a v v e r o p o c o c r e d i b i l e . S v e l a l a s t r u m e n t a l i t à c h e c ' è d i e t r o q u e s t a s e q u e l a d i d i c h i a r a z i o n i e d i p r e s e d i p o s i z i o n e . L ' i n v i t o è a n c h e a l c e n t r o s i n i s t r a a n o n c a d e r e i n q u e s t a t r a p p o l a e a d i f e n d e r e u n d i r i t t o s a c r o s a n t o r i c o n o s c i u t o d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e - c o n c l u d e O r l a n d o - c h e d i s t i n g u e l e d e m o c r a z i e d a l l e d i t t a t u r e : l a p o s s i b i l i t à d i m a n i f e s t a r e i l p r o p r i o p e n s i e r o , d i p a r t e c i p a r e a l l a v i t a d e m o c r a t i c a n o n s o l o c o n i l v o t o , m a a n c h e a t t r a v e r s o l a p r e s e n z a e l a m i l i t a n z a " .