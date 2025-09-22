R o m a , 2 2 l u g . ( A d n k r o n o s ) - L e o p p o s i z i o n i r i b a d i s c o n o c h e n o n p a r t e c i p e r a n n o a i l a v o r i d ' a u l a f i n o a q u a n d o i l g o v e r n o n o n v e r r à a r i f e r i r e s u l l a p o s i z i o n e d e l l ' I t a l i a s u G a z a . L a r i c h i e s t a è s t a t a r i n n o v a t a i n a p e r t u r a d i s e d u t a a l l a C a m e r a d a P d e M 5 S . “ A l l a v i g i l i a d i i m p o r t a n t i v e r t i c i i n t e r n a z i o n a l i e d i v o t a z i o n i c r u c i a l i i n s e d e e u r o p e a , d e n u n c i a m o c o n f o r z a c h e i l G o v e r n o n o n h a a n c o r a d a t o a l c u n a d i s p o n i b i l i t à a v e n i r e a s p i e g a r e i n P a r l a m e n t o l a p o s i z i o n e i t a l i a n a r i s p e t t o a l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e " . L o d i c e i l d e m P a o l o C i a n i i n a u l a . " È u n f a t t o g r a v i s s i m o . U t i l i z z e r e m o t u t t i g l i s t r u m e n t i c h e c i m e t t e a d i s p o s i z i o n e i l r e g o l a m e n t o p e r c h é n o n s i a m o d i s p o n i b i l i a r i p r e n d e r e l e v o t a z i o n i f i n c h é i l G o v e r n o n o n a v r à a s s u n t o l ’ i m p e g n o a v e n i r e i n P a r l a m e n t o p e r c o m u n i c a z i o n i . È i n t o l l e r a b i l e c h e , d i f r o n t e a u n a r i c h i e s t a u n i t a r i a d i t u t t e l e o p p o s i z i o n i , l ’ e s e c u t i v o t i r i d r i t t o s e n z a p r o f e r i r e p a r o l a . U n G o v e r n o c h e i g n o r a i l P a r l a m e n t o e l a s c i a g l i i t a l i a n i a l l ’ o s c u r o s u l l a p o l i t i c a e s t e r a t r a d i s c e l a d e m o c r a z i a : M e l o n i d e v e s p i e g a r e c h i a r a m e n t e d a c h e p a r t e s t a l ’ I t a l i a . I l P a r l a m e n t o d e v e v o t a r e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l G o v e r n o , p e r c h é l e i t a l i a n e e g l i i t a l i a n i e i t a n t i g i o v a n i c h e o g g i s o n o s c e s i i n p i a z z a h a n n o i l d i r i t t o d i s a p e r e d a c h e p a r t e d e l l a s t o r i a s i p o n g o n o i d e p u t a t i c h e h a n n o e l e t t o ” . Q u i n d i l a d e p u t a t a M 5 S , C a r m e n D i L a u r o : " I e r i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n t e a t r i n o m e n t r e " a l t r i P a e s i s t a v a n o r i c o n o s c e n d o l o S t a t o d i P a l e s t i n a , " M e l o n i e r a i n t v a p a r l a r e d i p a s t a r e l l e . E ' i n a c c e t t a b i l e . C h i e d i a m o a n c h e n o i c o n f o r z a c h e i l g o v e r n o v e n g a i n a u l a , c h i e d i a m o a u n a d a t a c e r t a e c i v e n g a a d i r e c o s a p e n s a d i q u e s t o g e n o c i d i o " .