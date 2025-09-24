R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - P r i m a d e l l ' o r d i n e d e l g i o r n o p r e v i s t o a p a l a z z o M a d a m a , i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a h a a c c o l t o l a " r i c h i e s t a d i a l c u n i c a p i g r u p p o d i i n t e r v e n i r e i n a u l a s u i f a t t i a v v e n u t i q u e s t a n o t t e " a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " D o p o c h e u n a i m b a r c a z i o n e i t a l i a n a , c o n a n c h e a b o r d o i l n o s t r o c o l l e g a M a r c o C r o a t t i , è s t a t a a t t a c c a t a d a d r o n i i s r a e l i a n i , c h i e d i a m o c h e v e n g a s o s p e s a l ’ a u l a p e r u n ' o r a p e r c o n s e n t i r e a l n o s t r o g r u p p o d i r i u n i r s i c o n M a r c o e c h e i l m i n i s t r o C r o s e t t o v e n g a a r i f e r i r e " , h a i n f a t t i c h i e s t o i l c a p o g r u p p o M 5 s , S t e f a n o P a t u a n e l l i , i l p r i m o a p r e n d e r e p a r o l a . " P e r c h é a t t a c c a n d o u n a b a r c a b a t t e n t e b a n d i e r a i t a l i a n a s i a t t a c c a l ’ I t a l i a e l a q u e s t i o n e d i v e n t a d ’ i n t e r e s s e p e r l a d i f e s a n a z i o n a l e " . R i c h i e s t a c h e , a l t e r m i n e d e g l i i n t e r v e n t i , s a r à a c c o l t a d a l p r e s i d e n t e L a R u s s a , c h e h a a c c o r d a t o l a s o s p e n s i o n e d i u n ' o r a d e l l a s e d u t a e a n n u n c i a t o l a p r e s e n z a i n a u l a d e l m i n i s t r o C r o s e t t o d o m a n i m a t t i n a . " N o i c r e d i a m o c h e q u e l l o c h e è a c c a d u t o q u e s t a n o t t e i m p o n g a u n i n t e r v e n t o i m m e d i a t o d e l g o v e r n o . L a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a c o n s o l i c i v i l i , c o n a b o r d o m e d i c i n e e g e n e r i a l i m e n t a r i c h e a G a z a n o n s i t r o v a n o p i ù . Q u e s t a n o t t e s o n o s t a t e a t t a c c a t e q u e l l e b a r c h e o l t r e c h e c o n b o m b e s o n o r e c h e h a n n o d a n n e g g i a t o a l c u n e i m b a r c a z i o n i , a n c h e c o n s p r a y u r t i c a n t e c o m e s e a b o r d o c i f o s s e r o d e i d e l i n q u e n t i . N o i c i s a r e m m o a s p e t t a t i l a c o n v o c a z i o n e i m m e d i a t a d e l l ’ a m b a s c i a t o r e d i I s r a e l e d a p a r t e d e l n o s t r o g o v e r n o g i à q u e s t a m a t t i n a , c h i e d i a m o c h e i l m i n i s t r o C r o s e t t o v e n g a i n a u l a a r i f e r i r e s u l l e c o n d i z i o n i d i t u t t e l e b a r c h e d e l l a F l o t i l l a e d e l l e p e r s o n e c i c h e s o n o a b o r d o " , h a d e t t o F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , f a c e n d o s e g u i t o a l l a r i c h i e s t a d i P a t u a n e l l i . " B a s t a p a r o l e e d i c h i a r a z i o n i g e n e r i c h e : i l g o v e r n o i t a l i a n o r i f e r i s c a i n a u l a s u q u a n t o a v v e n u t o s t a n o t t e , a g i s c a c o n c r e t a m e n t e p e r p r o t e g g e r e l a G l o b a l F l o t i l l a e d i c a s e r i c o n o s c e o n o l o S t a t o d i P a l e s t i n a . N o n s i p u ò g i o c a r e s u l l a p e l l e d i u n p o p o l o " . " M i p a r e e v i d e n t e c h e n o n è p i ù u n a d a t a c o n s o n a a l l a s i t u a z i o n e d i e m e r g e n z a c h e s i s t a v e r i f i c a n d o - h a s o t t o l i n e a t o R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o d i I t a l i a v i v a , n e l s u o i n t e r v e n t o - . O r a c ' è u n ' u r g e n z a d i a v e r e u n q u a d r o d e l l a s i t u a z i o n e e c a p i r e c o s a s t a a c c a d e n d o , a f f i n c h é I s r a e l e r i s p o n d a " . H a p o i p r e s o l a p a r o l a i l c a p o g r u p p o d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a , P e p p e D e C r i s t o f a r o : " N o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r c o n t i n u a r e a f a r s ì c h e l ' a u l a d e l S e n a t o l a v o r i c o m e s e n o n s t e s s e a c c a d e n d o n u l l a . N o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i . M i p a r e e v i d e n t e c h e d o b b i a m o f e r m a r e s u b i t o q u e s t a s e d u t a i n a t t e s a c h e i m i n i s t r i v e n g a n o i n a u l a . C o l p i r e u n a b a r c a c h e b a t t e b a n d i e r a i t a l i a n a , è u n a s o r t a d i d i c h i a r a z i o n e d i g u e r r a . A t t a c c a r e u n a b a r c a c o n b a n d i e r a i t a l i a n a è c o m e a t t a c c a r e R o m a , è c o m e a t t a c c a r e u n a n o s t r a c i t t à , è t e r r i t o r i o i t a l i a n o , u n a b a r c a c h e b a t t e b a n d i e r a i t a l i a n a è t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . N o i v o g l i a m o s e n t i r e d a l g o v e r n o p a r o l e c h i a r e , b a s t a c o n l e b u f f o n a t e . S i a m o l ’ u n i c o P a e s e a l m o n d o c h e s i m e t t e a d a r e c o n d i z i o n i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o P a l e s t i n e s e . U n a c o s a g r a v i s s i m a " . " N e s s u n o s o t t o v a l u t a l a p o r t a t a d e i f a t t i , c h e a n c h e n o i i g n o r i a m o n e i d e t t a g l i , e c i a u g u r i a m o , c o m u n q u e g r a v i , s e n z a c o n s e g u e n z e d i p e r i c o l o p e r n e s s u n o e p e r u n ' i n i z i a t i v a p o l i t i c a c h e v a v e r s o z o n e e a c q u e f u n e s t a t e d a e v e n t i d r a m m a t i c i e c h e q u i n d i c h i f a u n a s f i d a p o l i t i c a " , d i c u i c o m p r e n d o b e n e i l s e n s o , " s a b e n i s s i m o i n q u a l i c o n t e s t i s i p r o p o n e " . E ' i l t u r n o d i M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , i l p r i m o d e l l a m a g g i o r a n z a a p r e n d e r e l a p a r o l a . " C o n d i v i d i a m o l a r i c h i e s t a c h e i l g o v e r n o p o s s a r i f e r i r e q u e l l o c h e s a , t e n e n d o c o n t o c h e l a s e d u t a d e l 2 o t t o b r e , c h e è c o s a d i v e r s a r i s p e t t o r i c h i e s t a i n f o r m a z i o n i u r g e n t i , è s t a t a f i s s a t a d a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i a l l ' i n d o m a n i d e l l e r i u n i o n i d e l l ' O n u c h e s o n o i n c o r s o . N o i s i a m o p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e i p a l e s t i n e s i n o n p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d i H a m a s - h a c o n c l u s o - , è g i u s t o c h e i l g o v e r n o v e n g a p e r e v i t a r e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i a n c h e f u o r i d a q u e s t e a u l e , i n t a n t o i l P a r l a m e n t o l a v o r a p e r c h é l a d e m o c r a z i a n o n s i f a i n t i m i d i r e " . " I n u t i l e a l z a r e i t o n i . C ' è u n a r i c h i e s t a l e g i t t i m a , i m i n i s t r i d e l l a D i f e s a e d e g l i E s t e r i s o n o a l l ' e s t e r o , r i e n t r e r à C r o s e t t o c h e v e r r à d o m a n i i n A u l a " , h a p r e c i s a t o p o i L a R u s s a . " I n u t i l e a l z a r e i t o n i a n c h e a d d o s s a n d o g i à c o l p e , n o i n o n s a p p i a m o a n c o r a d i c h i f o s s e r o i d r o n i . P e r i c o l o s o c h e i l P a r l a m e n t o a f f i b b i l ' a t t a c c o . N o n c ' è n e s s u n a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a , c i s o n o p r e s e n z e a t i t o l o p e r s o n a l e " , h a s o t t o l i n e a t o i n v e c e C l a u d i o B o r g h i p e r l a L e g a i n t e r r o t t o s i a F i l i p p o S e n s i d e l P d - " S o n o d e l e g a t i d a l p o p o l o " , h a d e t t o - , s i a d a A l e s s a n d r a M a i o r i n o , d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e . D a i b a n c h i d e l l a m a g g i o r a n z a a n c h e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , d i N o i m o d e r a t i , h a p r e s o l a p a r o l a : " N o n c a p i s c o p e r c h é u n f a t t o c o s ì g r a v e d e b b a e s s e r e s t r u m e n t a l i z z a t o c o n u n ' a g g r e s s i v i t à d e l l ' o p p o s i z i o n e c h e n o n t r o v a g i u s t i f i c a z i o n e , c o s a c e n t r a i l g o v e r n o i t a l i a n o c o n l ' a t t a c c o d i q u e s t a n o t t e . C h e l o v o g l i a t e s t r u m e n t a l i z z a r e p e r m o t i v i p o l i t i c i p e r c h é p e n s a t e c h e i l p o p o l o i t a l i a n o s i a d a l l a p a r t e d e l l a F l o t i l l a e m a g a r i a n c h e d e i f a c i n o r o s i c h e h a n n o m e s s o a f e r r o e f u o c o m e z z a I t a l i a l a s c i a e s t e r r e f a t t i . C h e n e s a p p i a m o n o i c h i h a m a n d a t o q u e i d r o n i s t a n o t t e ? A v e t e v i s t o i l t i m b r o d i I s r a e l e s u i d r o n i ? P o r t a t e l e p r o v e " . C h i è s a l i t o s u q u e l l e b a r c h e " n o n v o g l i o d i r e c h e s e l ' è a n d a t a a c e r c a r e , m a s a p e v a d i m e t t e r s i a r i s c h i o " , h a c o n c l u s o . A c h i u d e r e i l g i r o d i i n t e r v e n t i i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , L u c i o M a l a n : " I n u n m o m e n t o c o s ì t e s o , n e g l i s c o r s i g i o r n i s u q u e s t e t e m a t i c h e c i s o n o s t a t i 6 0 a g e n t i f e r i t i n e g l i s c o n t r i , s a r e b b e b e n e a v e r e i l s e n s o d e l l a m i s u r a p e r e v i t a r e d i s u s c i t a r e u l t e r i o r e a l l a r m e e t e n s i o n e . I l g o v e r n o h a l a v o r a t o p e r l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i c h e h a n n o d e c i s o d i i m b a r c a r s i , t r o v o s t r a n o c h e l ' o n o r e v o l e A r t u r o S c o t t o d e l P d c h e è l ì " p o s s a d i r e c h e " l e g g i a m o d a l l e a g e n z i e , ' n o n s o n o d r o n i c h e p a r t o n o d a I s r a e l e ' , e q u i i n v e c e c i s i a c e r t e z z a a s s o l u t a s u l l a p r o v e n i e n z a d i q u e s t i d r o n i . C i r i c o n o s c i a m o n e l l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e L a R u s s a n e l f a v o r i r e u n a c o m u n i c a z i o n e t e m p e s t i v a d e l g o v e r n o " m a n o n è i l c a s o d i " e v o c a r e a l t r e g u e r r e s u l l a b a s e d i n o t i z i e t u t t e d a a c c e r t a r e " .