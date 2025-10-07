R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i H a m a s d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , r i c o r d i a m o c o n p r o f o n d a c o m m o z i o n e l e v i t t i m e i n n o c e n t i d i q u e l l a g i o r n a t a d i o r r o r e . È s t a t o u n c o l p o i n f e r t o n o n s o l o a I s r a e l e , m a a i v a l o r i u n i v e r s a l i d i l i b e r t à e d i g n i t à u m a n a . I l t e r r o r i s m o , i n o g n i s u a f o r m a , v a c o n t r a s t a t o c o n f e r m e z z a e u n i t à . C o m m e m o r a r e o g g i s i g n i f i c a r i n n o v a r e l ’ i m p e g n o c o n t r o o g n i o d i o e a n t i s e m i t i s m o , e l a v o r a r e p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a i n M e d i o O r i e n t e . C h e i l r i c o r d o d e l 7 o t t o b r e c i g u i d i n e l p e r s e g u i r e u n a p a c e f o n d a t a s u l l a s i c u r e z z a d e i p o p o l i c h e v i a b i t a n o , s u l r i s p e t t o r e c i p r o c o , s u l l a g i u s t i z i a e s u l l a d i g n i t à d i o g n i e s s e r e u m a n o " . C o s ì l a d e p u t a t a d i A z i o n e F e d e r i c a O n o r i , s e g r e t a r i a d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l 7 o t t o b r e .