G a z a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 2 0 g r u p p i u m a n i t a r i , t r a c u i S a v e t h e C h i l d r e n , O x f a m , M e d i c i S e n z a F r o n t i e r e e A c t i o n A i d , h a n n o a f f e r m a t o c h e i g o v e r n i d o v r e b b e r o i n t e r v e n i r e c o n u r g e n z a c o n t r o l ' o c c u p a z i o n e i s r a e l i a n a d i G a z a C i t y . " M e n t r e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o h a o r d i n a t o l o s f o l l a m e n t o d i m a s s a d i G a z a C i t y , d o v e v i v o n o q u a s i u n m i l i o n e d i p e r s o n e , c i t r o v i a m o s u l l ' o r l o d i u n p e r i o d o a n c o r a p i ù l e t a l e " , s i l e g g e n e l l a l e t t e r a . " G a z a è s t a t a d e l i b e r a t a m e n t e r e s a i n a b i t a b i l e " . " A b b i a m o i n c o n t r a t o f a m i g l i e c h e m a n g i a n o c i b o a n i m a l e p e r s o p r a v v i v e r e e b o l l i s c o n o l e f o g l i e c o m e p a s t o p e r i l o r o f i g l i " , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e . " E p p u r e i l e a d e r m o n d i a l i n o n a g i s c o n o . I f a t t i v e n g o n o i g n o r a t i . L e t e s t i m o n i a n z e v e n g o n o i g n o r a t e . E a l t r e p e r s o n e v e n g o n o u c c i s e c o m e c o n s e g u e n z a d i r e t t a . L e n o s t r e o r g a n i z z a z i o n i , i n s i e m e a i g r u p p i d e l l a s o c i e t à c i v i l e p a l e s t i n e s e , a l l e N a z i o n i U n i t e e a l l e o r g a n i z z a z i o n i i s r a e l i a n e p e r i d i r i t t i u m a n i , p o s s o n o f a r e s o l o f i n o a u n c e r t o p u n t o . G l i S t a t i d e v o n o u t i l i z z a r e o g n i s t r u m e n t o p o l i t i c o , e c o n o m i c o e l e g a l e a l o r o d i s p o s i z i o n e p e r i n t e r v e n i r e " , h a n n o a f f e r m a t o i g r u p p i . " R e t o r i c a e m e z z e m i s u r e n o n b a s t a n o . I l m o m e n t o a t t u a l e r i c h i e d e u n ' a z i o n e d e c i s a " .