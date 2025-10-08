A m m a n , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M a n d l a M a n d e l a , n i p o t e d e l d e f u n t o p r e s i d e n t e s u d a f r i c a n o e a t t i v i s t a a n t i - a p a r t h e i d N e l s o n M a n d e l a , è t o r n a t o a J o h a n n e s b u r g , d o p o e s s e r e s t a t o a r r e s t a t o d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e e d e p o r t a t o i n G i o r d a n i a . M a n d e l a e r a t r a i s e i a t t i v i s t i s u d a f r i c a n i c h e p a r t e c i p a v a n o a l l a S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a , i n t e r c e t t a t a d a I s r a e l e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . P a r l a n d o a l l ' a e r o p o r t o , h a d e s c r i t t o l e c o n d i z i o n i d e l l a s u a d e t e n z i o n e : " S i a m o s t a t i a m m a n e t t a t i c o n d e l l e f a s c e t t e s t r e t t e d i e t r o l a s c h i e n a , f a t t i s c e n d e r e d a l l e n o s t r e b a r c h e e f a t t i s f i l a r e a f f i n c h é t u t t i p o t e s s e r o v e d e r c i " . I l g o v e r n o s u d a f r i c a n o h a c o n f e r m a t o c h e g l i a t t i v i s t i s o n o s t a t i r i l a s c i a t i i n s e g u i t o a l l ' i n t e r v e n t o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l e R e l a z i o n i I n t e r n a z i o n a l i e l a C o o p e r a z i o n e ( D i r c o ) e a l l e p r e s s i o n i i n t e r n a z i o n a l i . I l D i r c o h a a f f e r m a t o d i e s s e r e s t a t o f o r m a l m e n t e i n f o r m a t o d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e d e l r i l a s c i o d e g l i a t t i v i s t i e d e l l o r o r i m p a t r i o a t t r a v e r s o l a G i o r d a n i a .