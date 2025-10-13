R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o s i a f f r o n t a n o a l c u n i t e m i f o n d a n t i c o m e i l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o , p e r d i p i ù d a p o s i z i o n i d i G o v e r n o , b i s o g n e r e b b e a v e r e l ' u m i l t à d i c o n o s c e r e i p r o p r i l i m i t i c u l t u r a l i e p o l i t i c i . N o n è n e c e s s a r i o p a r l a r e s e m p r e d i t u t t o . L a m i n i s t r a R o c e l l a è r i u s c i t a n e l c a p o l a v o r o d i f a r e a f f e r m a z i o n i s c o n c l u s i o n a t e , g r a v i e i r r i c e v i b i l i , d i r i c e v e r e a s t r e t t o g i r o u n a r i s p o s t a d e f i n i t i v a e a u t o r e v o l i s s i m a d a l l a s e n a t r i c e S e g r e e d i i n s i s t e r e n e l c e r c a r e c o m u n q u e l a p o l e m i c a c o n ' l a s i n i s t r a ' , i n v e c e d i s c u s a r s i . U n a v i c e n d a c h e r i v e l a i g n o r a n z a d e l l a c o m p l e s s i t à d e l t e m a , a r r o g a n z a p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e e e v i d e n t e i n a d e g u a t e z z a a l r u o l o " . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o N i c i t a , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d e m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e S e g r e .