R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a p i e n a e c o n v i n t a s o l i d a r i e t à a l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , b e r s a g l i o o g g i a l l ’ U n i v e r s i t à d i S i e n a d i i n s u l t i i n t o l l e r a b i l i d a p a r t e d i a l c u n i s t u d e n t i p r o - P a l " . C o s ì i n u n a n o t a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . “ È p a r a d o s s a l e c h e p r o p r i o c o l o r o c h e s i p r o c l a m a n o d i f e n s o r i d e l l a p a c e a b b i a n o c o n t e s t a t o i l m i n i s t r o m e n t r e e r a i m p e g n a t a a i n c o n t r a r e s t u d e n t i p a l e s t i n e s i c h e , g r a z i e a l l e b o r s e d i s t u d i o i s t i t u i t e d a l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d a q u e l l o d e g l i A f f a r i E s t e r i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a l c u n i a t e n e i , a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e , c r e s c e r e e c o s t r u i r s i u n f u t u r o m i g l i o r e . C ’ è c h i l a v o r a c o n c r e t a m e n t e p e r l a p a c e e p e r i l d i a l o g o , e c h i i n v e c e s c e g l i e l a v i a s t e r i l e d e l l e o f f e s e e d e l l a p r o v o c a z i o n e " , c o n c l u d e .