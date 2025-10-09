R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' d a v v e r o i n d e c e n t e c h e , n e l c o r s o d i u n a l e z i o n e d i d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e a l l ’ u n i v e r s i t à d i P e r u g i a , u n d o c e n t e a b b i a d e c i s o d i p r o i e t t a r e u n m e m e c o n u n a f r a s e d e l m i n i s t r o T a j a n i , e s t r a p o l a t a d a l c o n t e s t o d i u n a t r a s m i s s i o n e , a l l o s c o p o d i c r i t i c a r e i l m i n i s t r o s t e s s o e i l g o v e r n o . I r a g a z z i n o n m e r i t a n o q u e s t i ' c a t t i v i m a e s t r i ' e n o n m e r i t a n o d i e s s e r e c o n s i d e r a t i o g g e t t o d i b e c e r a p r o p a g a n d a p o l i t i c a . Q u e l l ’ i n s e g n a n t e n e m m e n o s a c h e l a s u a U n i v e r s i t à c o l l a b o r a f a t t i v a m e n t e c o n i l m i n i s t r o T a j a n i a n c h e p e r p o r t a r e i r a g a z z i d a G a z a a s t u d i a r e a P e r u g i a " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , d e p u t a t o u m b r o e p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " S p e r o v i v a m e n t e c h e s i s c u s i p e r q u e l l o c h e h a f a t t o e c h e t o r n i a d i n s e g n a r e i n v e c e c h e f a r e p r o p a g a n d a s f r u t t a n d o l a s u a p o s i z i o n e d i d o c e n t e u n i v e r s i t a r i o . S p e r o a n c h e c h e l ’ U n i v e r s i t à t r o v i i l m o d o d i e v i t a r e c h e q u e s t i f e n o m e n i a c c a d a n o d i n u o v o . P r o f e s s o r i c o s ì c e r t a m e n t e n o n f a n n o b e n e a l l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l n o s t r o A t e n e o " , c o n c l u d e .