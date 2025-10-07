T e l A v i v , 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , i n o c c a s i o n e d e l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a t t a c c o d i H a m a s d e l 7 o t t o b r e , h a p r o m e s s o d i r a g g i u n g e r e t u t t i g l i o b i e t t i v i d e l l a g u e r r a a G a z a , a c o m i n c i a r e d a l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i . " S t i a m o v i v e n d o g i o r n i d e c i s i v i e f a t a l i . C o n t i n u e r e m o a d a g i r e p e r r a g g i u n g e r e t u t t i g l i o b i e t t i v i d e l l a g u e r r a : i l r i t o r n o d i t u t t i i r a p i t i , l ' e l i m i n a z i o n e d e l g o v e r n o d i H a m a s e l a g a r a n z i a c h e G a z a n o n r a p p r e s e n t i m a i p i ù u n a m i n a c c i a p e r I s r a e l e " , h a a f f e r m a t o i n u n a d i c h i a r a z i o n e r i l a s c i a t a d a l s u o u f f i c i o .