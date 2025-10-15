T e l A v i v , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c h i e s t o a d H a m a s d i r i s p e t t a r e i r e q u i s i t i s t a b i l i t i n e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o i n m e r i t o a l l a r e s t i t u z i o n e d e i c o r p i d e g l i o s t a g g i m o r t i a G a z a . " N o n s c e n d e r e m o a c o m p r o m e s s i s u q u e s t o p u n t o e n o n i n t e r r o m p e r e m o i n o s t r i s f o r z i f i n c h é n o n r e s t i t u i r e m o l ' u l t i m o o s t a g g i o d e c e d u t o , f i n o a l l ' u l t i m o " , h a d e t t o N e t a n y a h u . I l p i a n o d i c e s s a t e i l f u o c o i n t r o d o t t o d a l p r e s i d e n t e T r u m p p r e v e d e v a l a c o n s e g n a d i t u t t i i p r i g i o n i e r i , v i v i e m o r t i , e n t r o u n a s c a d e n z a f i s s a t a p e r l u n e d ì . M a s e c o n d o l ' a c c o r d o , s e c i ò n o n f o s s e a v v e n u t o , H a m a s a v r e b b e d o v u t o c o n d i v i d e r e l e i n f o r m a z i o n i s u i r a p i t i d e c e d u t i e c e r c a r e d i c o n s e g n a r l i i l p r i m a p o s s i b i l e . H a m a s e l a C r o c e R o s s a h a n n o a f f e r m a t o c h e r e c u p e r a r e i r e s t i d e i p r i g i o n i e r i m o r t i è u n a s f i d a d i f f i c i l e a c a u s a d e l l a v a s t a d i s t r u z i o n e d i G a z a , e H a m a s h a d e t t o a i m e d i a t o r i c h e a l c u n i s i t r o v a n o i n a r e e c o n t r o l l a t e d a l l e t r u p p e i s r a e l i a n e .