T e l A v i v , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e " è d e t e r m i n a t o " a r i p o r t a r e a c a s a i l c o r p o d e l s e r g e n t e m a g g i o r e R a n G v i l i , l ' u l t i m o o s t a g g i o u c c i s o i l c u i c a d a v e r e è s t a t o t r a t t e n u t o a G a z a . L o h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u d u r a n t e u n a r i u n i o n e d i g o v e r n o p e r a p p r o v a r e i l b i l a n c i o s t a t a l e d e l 2 0 2 6 . " S i a m o d e t e r m i n a t i a r i p o r t a r e R a n i i n I s r a e l e p e r l a s e p o l t u r a e n o n r i s p a r m i e r e m o a l c u n o s f o r z o p e r f a r l o " , h a d i c h i a r a t o N e t a n y a h u , d o p o c h e i e r i i l c o r p o d i u n a l t r o o s t a g g i o u c c i s o , S u d t h i s a k R i n t h a l a k , è s t a t o c o n s e g n a t o a I s r a e l e d a i g r u p p i t e r r o r i s t i c i d i G a z a t r a m i t e l a C r o c e R o s s a . " M i a m o g l i e e d i o s i a m o i n c o s t a n t e c o n t a t t o c o n l a s u a m e r a v i g l i o s a f a m i g l i a . L o r i p o r t e r e m o i n d i e t r o p r o p r i o c o m e a b b i a m o r i p o r t a t o i n d i e t r o 2 5 4 o s t a g g i " . G v i l i è s t a t o u c c i s o e r a p i t o m e n t r e c o m b a t t e v a c o n t r o i t e r r o r i s t i n e l l a c o m u n i t à d i c o n f i n e d i A l u m i m l a m a t t i n a d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 .