W a s h i n g t o n , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - B e n j a m i n N e t a n y a h u i n c o n t r e r à D o n a l d T r u m p a l l e 1 9 o r e i t a l i a n e , n e l r e s o r t d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , M a r - a - L a g o , i n F l o r i d a , m e n t r e a u m e n t a n o i t i m o r i c h e I s r a e l e p o s s a l a n c i a r e n u o v e o f f e n s i v e c o n t r o i n e m i c i r e g i o n a l i , f a c e n d o p o t e n z i a l m e n t e s p r o f o n d a r e u l t e r i o r m e n t e i l M e d i o O r i e n t e n e l l ' i n s t a b i l i t à . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o h a l a s c i a t o I s r a e l e i e r i p e r l a s u a q u i n t a v i s i t a n e g l i S t a t i U n i t i q u e s t ' a n n o p e r i n c o n t r a r e T r u m p . I n c i m a a l l ' a g e n d a c i s a r à i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a , c h e a o t t o b r e h a p o s t o f i n e a l l a d e v a s t a n t e g u e r r a d u r a t a d u e a n n i . S e b b e n e i t e r m i n i c o n c o r d a t i p e r u n a f a s e i n i z i a l e s i a n o s t a t i i n g r a n p a r t e c o m p l e t a t i , c o n l e f o r z e i s r a e l i a n e c h e s i s o n o r i t i r a t e i n n u o v e p o s i z i o n i e H a m a s c h e h a r i l a s c i a t o t u t t i g l i o s t a g g i v i v i e t u t t i t r a n n e u n o t r a q u e l l i m o r t i , l ' a t t u a z i o n e d e l l a s e c o n d a f a s e d e l p i a n o i n 2 0 p u n t i d e l p r e s i d e n t e s i t r o v a a d a f f r o n t a r e s f i d e i m p o n e n t i . S i t e m e a n c h e c h e I s r a e l e l a n c i n u o v e o f f e n s i v e c o n t r o H e z b o l l a h i n L i b a n o , r o m p e n d o u n c e s s a t e i l f u o c o s t a b i l i t o p i ù d i u n a n n o f a , o c o n t r o l ' I r a n , c h e a c c u s a d i a v e r a c c e l e r a t o l a p r o d u z i o n e d i m i s s i l i b a l i s t i c i n e g l i u l t i m i m e s i .