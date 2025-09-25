T e l A v i v , 2 5 ( A d n k r o n o s ) - " D i s c u t e r ò c o n T r u m p d e l l a n e c e s s i t à d i p o r t a r e a t e r m i n e g l i o b i e t t i v i d e l l a g u e r r a : r i p o r t a r e i n d i e t r o t u t t i i n o s t r i o s t a g g i , s c o n f i g g e r e H a m a s e d e s p a n d e r e i l c e r c h i o d i p a c e c h e s i è a p e r t o d a v a n t i a n o i d o p o l a s t o r i c a v i t t o r i a n e l l ' o p e r a z i o n e R i s i n g L i o n e a l t r e v i t t o r i e c h e a b b i a m o o t t e n u t o " . L o h a d e t t o - r i f e r e n d o s i a l l a g u e r r a d i 1 2 g i o r n i t r a I s r a e l e e l ' I r a n - i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , p r i m a d i p a r t i r e p e r g l i S t a t i U n i t i , d o v e s i r i v o l g e r à a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k e i n c o n t r e r à i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p a l l a C a s a B i a n c a . N e t a n y a h u h a a g g i u n t o c h e n e l s u o d i s c o r s o a l l e N a z i o n i U n i t e i n t e n d e " d e n u n c i a r e i l e a d e r c h e , i n v e c e d i c o n d a n n a r e g l i a s s a s s i n i , v o g l i o n o d a r e l o r o u n o S t a t o n e l c u o r e d e l l a T e r r a d i I s r a e l e . C i ò n o n a c c a d r à " .