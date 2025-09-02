T e l A v i v , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C i ò c h e è i n i z i a t o a G a z a d e v e f i n i r e a G a z a : I s r a e l e è d i f r o n t e a l l a f a s e d e c i s i v a " d e l l a g u e r r a c o n t r o H a m a s . L o h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u i n u n v i d e o m e s s a g g i o r i v o l t o a i s o l d a t i d e l l ' I d f , m e n t r e i n t e n s i f i c a n o i p r e p a r a t i v i p e r l a c o n q u i s t a d i G a z a C i t y . " S t i a m o l a v o r a n d o p e r s c o n f i g g e r e H a m a s " , d i c e i l p r e m i e r , " m a l u n g o i l c a m m i n o a b b i a m o a n c h e r e a l i z z a t o m e r a v i g l i e i n s i e m e , p e r c h é a b b i a m o s p e z z a t o l ’ a s s e i r a n i a n o – a G a z a , i n L i b a n o c o n H e z b o l l a h , c o n i l r e g i m e d i A s s a d c h e è c r o l l a t o , c o n l ’ I r a n s t e s s o c h e h a m i n a c c i a t o l a n o s t r a s t e s s a e s i s t e n z a e c h e a b b i a m o r i m o s s o i n s i e m e , e o r a a n c h e c o n g l i H o u t h i " . N e l v i d e o , N e t a n y a h u a f f e r m a c h e d u r a n t e l a g u e r r a i l s u o g o v e r n o h a p r e s o " d e c i s i o n i m o l t o d i f f i c i l i . D e c i s i o n i c h e n e s s u n o c r e d e v a p o t e s s i m o e f f e t t i v a m e n t e p o r t a r e a t e r m i n e . M a l e a b b i a m o p o r t a t e a t e r m i n e p e r c h é c i a v e t e d a t o – a n c h e a m e s t e s s o – l a f o r z a d i c o n d u r r e I s r a e l e v e r s o l a v i t t o r i a t o t a l e . O r a s i a m o d i f r o n t e a l l a f a s e d e c i s i o n a l e . C r e d o i n v o i , m i f i d o d i v o i e l ' i n t e r a n a z i o n e v i a b b r a c c i a " , d i c e , m e n t r e d e c i n e d i m i g l i a i a d i r i s e r v i s t i v e n g o n o c h i a m a t i a l l e a r m i .