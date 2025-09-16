T e l A v i v , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o s t r e f o r z e s t a n n o o p e r a n d o a G a z a C i t y c o n l ' o b i e t t i v o d i s c o n f i g g e r e i l n e m i c o , m a a l l o s t e s s o t e m p o a n c h e d i e v a c u a r e l a p o p o l a z i o n e . S t i a m o a t t u a l m e n t e c e r c a n d o d i a p r i r e u l t e r i o r i v i e d i f u g a p e r c o n s e n t i r e i l t r a s f e r i m e n t o p i ù r a p i d o d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , s e p a r a n d o l a d a i t e r r o r i s t i c h e v o g l i a m o a t t a c c a r e " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u , r i p r e s o d a Y n e t N e w s . N e t a n y a h u h a c o m m e n t a t o i n o l t r e l ' a t t a c c o d e l l e I d f n e l l o Y e m e n , a f f e r m a n d o : " L e n o s t r e f o r z e s t a n n o o p e r a n d o i n d i v e r s e a r e e . I n o s t r i p i l o t i h a n n o a t t a c c a t o i l p o r t o H o d e i d a h , i l p r i n c i p a l e p o r t o d i r i f o r n i m e n t o p e r i l r e g i m e t e r r o r i s t i c o H o u t h i " .