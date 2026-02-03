( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a d i c h i a r a t o a l l ' i n v i a t o s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f a G e r u s a l e m m e c h e l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e ( A N P ) c o n s e d e a R a m a l l a h n o n f a r à p a r t e " i n a l c u n m o d o " d e l l a g o v e r n a n c e d e l l a G a z a p o s t b e l l i c a . " I l P r i m o M i n i s t r o h a c h i a r i t o c h e l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e n o n s a r à i n a l c u n m o d o c o i n v o l t a n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a S t r i s c i a ( d i G a z a ) " , h a a f f e r m a t o l ' u f f i c i o d i N e t a n y a h u i n u n a d i c h i a r a z i o n e d o p o l a c o n c l u s i o n e d e l l ' i n c o n t r o . C o n i l p i a n o d i c e s s a t e i l f u o c o p e r G a z a d e l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p , i l r u o l o d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e a G a z a n e l d o p o g u e r r a è r i m a s t o i n c e r t o . È s t a t o i s t i t u i t o i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l ' A m m i n i s t r a z i o n e d i G a z a ( N C A G ) , u n o r g a n i s m o t e c n i c o , p e r g e s t i r e g l i a f f a r i q u o t i d i a n i f i n o a l c o m p l e t a m e n t o d e l p r o g r a m m a d i r i f o r m e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e .