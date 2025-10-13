R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i t o r n o d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i r a p i t i d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s è i l p r i m o r e s p i r o c o n c r e t o d i p a c e r a g g i u n t o d o p o l e b r u t a l i t à d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 . E d è u n a p a c e c h e l ’ I t a l i a h a s e m p r e r i c e r c a t o c o n c o s t a n z a e d e t e r m i n a z i o n e . I l n o s t r o g o v e r n o n o n s i è m a i r i s p a r m i a t o n e l t e s s e r e u n ’ i n t e n s a a t t i v i t à p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o r i s u l t a t o . S i d e v e a l l a d e c i s i v a m e d i a z i o n e d e g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a e d e l s u o p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p s e o g g i g l i o s t a g g i p o s s o n o r i a b b r a c c i a r e i l o r o c a r i . I l r e s p i r o d e l l a p a c e d e v e a d e s s o d i v e n t a r e u n b a t t i t o c o s t a n t e n e l M e d i o O r i e n t e : l a s t r a d a è t r a c c i a t a , l ’ I t a l i a f a r à c o m e s e m p r e l a s u a p a r t e " . C o s ì s u i c a n a l i s o c i a l i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è .