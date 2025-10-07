R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l c a l e n d a r i o d e l l ’ i n f a m i a i l 7 o t t o b r e r i m a r r à u n a d a t a i n d e l e b i l e : l a b r u t a l e , b a r b a r a a z i o n e c o m p i u t a d u e a n n i f a d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s c o n t r o b a m b i n i , d o n n e e u o m i n i d i I s r a e l e i n t e r r o g h e r à p e r s e m p r e l ’ u m a n i t à s u q u a n t o s i a p e r i c o l o s a m e n t e e s e m p r e i n a g g u a t o l a m i n a c c i a e s t r e m i s t a . I 1 . 2 0 0 o m i c i d i c o m p i u t i c o n o d i o e f e r o c i a i l 7 o t t o b r e p r e t e n d o n o d i e s s e r e r i c o r d a t i c o m e m o n i t o p e r i l f u t u r o c o s ì c o m e p e r i l p r e s e n t e t u t t o i l m o n d o c i v i l e c h i e d e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i r a p i t i d u e a n n i f a e a n c o r a t r a t t e n u t i d a H a m a s " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è .