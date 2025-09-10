R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - È s e m p l i c e m e n t e i m p o s s i b i l e c o s t r i n g e r e 1 m i l i o n e d i p e r s o n e – t r a c u i c e n t i n a i a d i p a z i e n t i i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e e d i n e o n a t i – a d a b b a n d o n a r e G a z a C i t y p e r t r a s f e r i r s i i n a r e e s o v r a f f o l l a t e e p r i v e d i r i s o r s e n e l c e n t r o e n e l s u d d e l l a S t r i s c i a . L o s c r i v e i n u n c o m u n i c a t o M e d i c i S e n z a F r o n t i e r e ( M s f ) , a g g i u n g e n d o c h e s i t r a t t e r e b b e , a t u t t i g l i e f f e t t i , d i u n a c o n d a n n a a m o r t e p e r 1 m i l i o n e d i p a l e s t i n e s i . I b o m b a r d a m e n t i i n c e s s a n t i e l ' o f f e n s i v a v i a t e r r a d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e - s o t t o l i n e a l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a - s t a n n o u c c i d e n d o c e n t i n a i a d i p e r s o n e , o l t r e a c o s t r i n g e r e i p a l e s t i n e s i a d a b b a n d o n a r e l e l o r o c a s e e i l o r o r i f u g i , s p e s s o p i ù v o l t e , a t t u a n d o u n p i a n o d i d i s t r u z i o n e t o t a l e g i à o s s e r v a t o i n p r e c e d e n z a d a i t e a m d i M s f a R a f a h . " A l c u n i d e i n o s t r i c o l l e g h i s o n o s t a t i s f o l l a t i p i ù d i 1 1 v o l t e d a l 2 0 2 3 " , a f f e r m a J a c o b G r a n g e r , c o o r d i n a t o r e d e l l e e m e r g e n z e p e r M s f a G a z a . I r i f u g i d i f o r t u n a o f f r o n o p o c a p r o t e z i o n e , e i b o m b a r d a m e n t i c o n t i n u i s p e s s o p r e n d e n d o d i m i r a l e z o n e i n c u i i s o p r a v v i s s u t i s i s o n o r i f u g i a t i . S e c o n d o l e s t i m e , 1 m i l i o n e d i s f o l l a t i v i v o n o o r m a i i n s o l o i l 1 5 % d e l t e r r i t o r i o d i G a z a , e l e c o n d i z i o n i d i v i t a s o n o a g g r a v a t e d a l f a t t o c h e q u a s i i l 9 0 % d e i s i s t e m i i d r i c i e i g i e n i c o - s a n i t a r i è s t a t o d i s t r u t t o . " M s f c o n t i n u a a d i s t r i b u i r e a c q u a n e l l a c i t t à , m a s e n z a p i ù r i s e r v e i d r i c h e , s e l e f o r z e i s r a e l i a n e r e n d o n o i m p o s s i b i l e l a p r o d u z i o n e e l a d i s t r i b u z i o n e d i a c q u a p o t a b i l e , l e p e r s o n e m o r i r a n n o n e l g i r o d i p o c h i g i o r n i " , a v v e r t e G r a n g e r . A c a u s a d e l s o v r a f f o l l a m e n t o e d e l l e c o n d i z i o n i i n s a l u b r i , s i s t a n n o d i f f o n d e n d o f o c o l a i d i m a l a t t i e c o m e l a d i a r r e a a c u t a . " L ' o f f e n s i v a i s r a e l i a n a - p r o s e g u e i l c o m u n i c a t o - s t a d i s t r u g g e n d o i n t e n z i o n a l m e n t e i l s i s t e m a s a n i t a r i o d i G a z a . P i ù d e l l a m e t à d e g l i o s p e d a l i è s t a t a r e s a i n u t i l i z z a b i l e ; q u e l l i r i m a s t i f u n z i o n a n o a l l i m i t e d e l c o l l a s s o , e s u b i s c o n o a t t a c c h i m i r a t i . I l t a s s o d i o c c u p a z i o n e d e i l e t t i h a r a g g i u n t o i l 3 0 0 % a l l ' o s p e d a l e d i A l A h l i , i l 2 4 0 % a l l ' o s p e d a l e d i A l S h i f a e i l 2 1 0 % a l l ' o s p e d a l e d i R a n t i s s i . A c a u s a d e l l ’ o f f e n s i v a s u G a z a C i t y , 1 1 d e i 1 8 o s p e d a l i a n c o r a p a r z i a l m e n t e f u n z i o n a n t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a r i s c h i a n o d i c h i u d e r e , i n s i e m e a d a l t r e s t r u t t u r e s a n i t a r i e , m e n t r e l e a u t o r i t à s a n i t a r i e s e g n a l a n o c h e s o n o e s a u r i t e l e s c o r t e d i o l t r e l a m e t à d e i f a r m a c i e s s e n z i a l i " . " I l p e r s o n a l e m e d i c o h a s u b i t o r i p e t u t e i n c u r s i o n i - r i f e r i s c e a n c o r a M e d i c i S e n z a F r o n t i e r e - g l i s t e s s i o p e r a t o r i s a n i t a r i s o n o s t a t i u c c i s i , a r r e s t a t i o m i n a c c i a t i , c o m p r e s o u n m e d i c o d i M s f c h e è a n c o r a i n d e t e n z i o n e s e n z a a l c u n a a c c u s a f o r m a l e a s u o c a r i c o . N e l l e s t r u t t u r e m e d i c h e c h e s u p p o r t i a m o a G a z a C i t y , s t i a m o a s s i s t e n d o a u n a u m e n t o n e l n u m e r o d i f e r i t i c o n l e s i o n i s e m p r e p i ù g r a v i . I p a z i e n t i c h e n e c e s s i t a n o d i c u r e i n t e n s i v e r i s c h i a n o d i m o r i r e s e c o s t r e t t i a d e v a c u a r e a c a u s a d e l l a c h i u s u r a d e g l i o s p e d a l i . L e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , m a l a t e o f e r i t e n o n s a r a n n o i n g r a d o d i e v a c u a r e " . " L ' a s s e d i o h a p r o v o c a t o u n a c a r e s t i a : l e r e s t r i z i o n i s u l c i b o , s u l l ' a c q u a p o t a b i l e , s u l l e m e d i c i n e e s u g l i a i u t i u m a n i t a r i s t a n n o c a u s a n d o u n a u m e n t o v e r t i g i n o s o d e i c a s i d i m a l n u t r i z i o n e a c u t a . I c i v i l i c h e c e r c a n o d i s p e r a t a m e n t e a i u t o n e i p u n t i d i d i s t r i b u z i o n e d e v o n o a f f r o n t a r e i l p e r i c o l o d i e s s e r e u c c i s i : p e r m e s i , l e c l i n i c h e d i M s f h a n n o s o c c o r s o a l l e p e r s o n e f e r i t e d a l f u o c o i s r a e l i a n o n e i s i t i d i d i s t r i b u z i o n e d e l l a G a z a H u m a n i t a r i a n F o u n d a t i o n . C o n i l g e n o c i d i o e l a p u l i z i a e t n i c a i n c o r s o , l e f o r z e i s r a e l i a n e p u n t a n o a c a c c i a r e i p a l e s t i n e s i d a G a z a C i t y , c r e a n d o c o n d i z i o n i d i v i t a i n s o s t e n i b i l i . N e s s u n l u o g o è s i c u r o e g l i a i u t i , d i p e r s é i n s u f f i c i e n t i , v e n g o n o c o n s e g n a t i a t t r a v e r s o c a n a l i e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s i p e r i c i v i l i . L a d i s t r u z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e s s e n z i a l i è c o n t i n u a e d e l i b e r a t a " . " M s f - c o n c l u d e i l c o m u n i c a t o - c h i e d e l a f i n e i m m e d i a t a d e l l ' u s o d e g l i o r d i n i d i e v a c u a z i o n e c o m e m e z z o d i s f o l l a m e n t o f o r z a t o , u n c e s s a t e i l f u o c o d u r a t u r o e l ' i n g r e s s o d i a i u t i u m a n i t a r i s u l a r g a s c a l a . M s f c h i e d e i n o l t r e c h e l e s t r u t t u r e m e d i c h e v e n g a n o p r o t e t t e e l e o p e r a z i o n i u m a n i t a r i e g a r a n t i t e e c o o r d i n a t e . L a d i s t r u z i o n e s i s t e m a t i c a d i u n ' i n t e r a c i t t à e d e l l a s u a p o p o l a z i o n e d e v e f i n i r e . M s f e s o r t a , i n f i n e , g l i a l l e a t i d i I s r a e l e a i n t e r r o m p e r e i m m e d i a t a m e n t e i t r a s f e r i m e n t i d i a r m i a I s r a e l e e d i a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e p e r f e r m a r e l ' o f f e n s i v a . S e n z a u n i n t e r v e n t o u r g e n t e e r a d i c a l e , G a z a r i s c h i a l a d i s t r u z i o n e t o t a l e " .