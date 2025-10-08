T e l A v i v , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l t r i b u n a l e d i B e e r S h e v a h a p r o r o g a t o d i t r e g i o r n i l a d e t e n z i o n e d i R a í s R i g o S e r u y a , c i t t a d i n a s p a g n o l a c h e h a p a r t e c i p a t o a l l a f l o t t i g l i a S u m u d d i r e t t a a G a z a . È s o s p e t t a t a d i a v e r a g g r e d i t o u n p u b b l i c o u f f i c i a l e e d i a v e r c a u s a t o l e s i o n i , d o p o c h e i f u n z i o n a r i d e l l ' I s r a e l P r i s o n S e r v i c e ( I p s ) h a n n o a f f e r m a t o c h e h a m o r s o u n d i p e n d e n t e d u r a n t e l ' a r r e s t o . S e r u y a h a n e g a t o l e a c c u s e , a f f e r m a n d o c h e s t a v a c e r c a n d o d i s e p a r a r e i l s u o c o m p a g n o d a l l e g u a r d i e c h e l o a v e v a n o a g g r e d i t o d u r a n t e l a d e t e n z i o n e . I l s u o a v v o c a t o h a c h i e s t o a l r a p p r e s e n t a n t e d e l l a p o l i z i a s e i f i l m a t i d e l l e t e l e c a m e r e d i s i c u r e z z a c h e a v e v a n o r i p r e s o l ' i n c i d e n t e f o s s e r o s t a t i e s a m i n a t i . L ' a g e n t e h a a m m e s s o c h e l e r e g i s t r a z i o n i n o n e r a n o i n p o s s e s s o d e l l a p o l i z i a e n o n e r a n o s t a t e e s a m i n a t e .