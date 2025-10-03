R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D o p o u n a n o t t e d a i n c u b o a l l e O g r c h e h a s c o n v o l t o l a c i t t à d i T o r i n o , a s s i s t i a m o a n c o r a a v i o l e n z e c h e n o n t r o v a n o a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e e c h e n o n p o s s o n o e s s e r e b o l l a t e c o m e c a s i i s o l a t i . S i a m o d i f r o n t e a u n a v e r a e p r o p r i a s t r a t e g i a d e l l a v i o l e n z a e d e l l ’ a g g r e s s i o n e n e l t e n t a t i v o d i d e s t a b i l i z z a r e l o S t a t o e q u e s t o G o v e r n o . S i s a p p i a c h e n o n c e d e r e m o a l l e i n t i m i d a z i o n i e c h e a n z i t u t t o q u e s t o r a f f o r z a l a c o n v i n z i o n e c h e G a z a è d i v e n t a t o u n p r e t e s t o p e r l a s i n i s t r a p e r a i z z a r e u n a p i a z z a c h e n o n r i e s c e p i ù a g o v e r n a r e " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a . " C o s ì s i s p i e g a l a t o t a l e a s s e n z a d i p r e s a d i d i s t a n z a d a a t t i i n c i v i l i d a p a r t e d i e s p o n e n t i p o l i t i c i , m a a n z i l a p a r t e c i p a z i o n e d i a l c u n i d i e s s i , r e s t i i a p r e n d e r e l e d i s t a n z e e t a l m e n t e i n c r i s i d a i n s e g u i r e e a p p i a t t i r s i s u c h i s t a d e v a s t a n d o l e n o s t r e c i t t à , p r i v a n d o i c i t t a d i n i d i s e r v i z i i n d i s p e n s a b i l i a c a u s a d i u n o s c i o p e r o i l l e g i t t i m o . A T o r i n o p e r ò c ’ è u n ’ a g g r a v a n t e i n p i ù . E ’ v e r o c h e a g u i d a r e l e f a s c e p i ù e s t r e m e e r a d i c a l i c ’ e r a A s k a t a s u n a ? P d e a l t r i p a r t i t i , s i n d a c a t i c o m p r e s i , s o n o s c e s i i n p i a z z a c o n i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a v i o l e n z a , c h e l o r o s t e s s i s t a n n o p r o v a n d o a s a n a r e ? S e c i ò f o s s e v e r o s a r e m m o d a v a n t i a d u n f a t t o g r a v i s s i m o e p e r q u e s t o c h i e d i a m o s i a c c e n d a u n f a r o s u q u a n t o s t a a v v e n e n d o " , c o n c l u d e .