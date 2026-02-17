R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e u l t i m e r i v e l a z i o n i d a l l ’ i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i G e n o v a s u l l a p r e s u n t a r e t e i t a l i a n a l e g a t a a d H a m a s , p u b b l i c a t i d a ' I l G i o r n a l e ' , s o l l e v a n o g r a v i i n t e r r o g a t i v i s u l M o v i m e n t o 5 S t e l l e . D a l l e i n t e r c e t t a z i o n i e m e r g e r e b b e c h e s o g g e t t i i n d a g a t i p e r f i n a n z i a m e n t o a l t e r r o r i s m o a v r e b b e r o d e f i n i t o q u a l i ' c a r i a m i c i ' e s p o n e n t i d e l M 5 S , t r a c u i l a d e p u t a t a S t e f a n i a A s c a r i e l ’ e x d e p u t a t o A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a . A v r e b b e r o d i s c u s s o c o n l ’ e x d e p u t a t o D a v i d e T r i p i e d i d e l t r a s f e r i m e n t o d i f o n d i v e r s o G a z a . S e c o n f e r m a t e , q u e s t e v i c i n a n z e r a p p r e s e n t e r e b b e r o u n r i s c h i o s e r i o p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e m e t t e r e b b e r o i n l u c e u n a p r e o c c u p a n t e v i c i n a n z a t r a s o g g e t t i p e r i c o l o s i e f i g u r e p o l i t i c h e d e l p a r t i t o g u i d a t o d a G i u s e p p e C o n t e . I l M 5 S c h i a r i s c a i m m e d i a t a m e n t e l a p r o p r i a p o s i z i o n e e p r e n d a l e d i s t a n z e d a o g n i c o n t a t t o c o n i n d i v i d u i s u c u i c i s a r e b b e l ’ o m b r a d e l t e r r o r i s m o " . L o a f f e r m a A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a .