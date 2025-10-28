R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n c l i m a d i o d i o e v i o l e n z a c h e s t a c o n t a g i a n d o l e s c u o l e , l e u n i v e r s i t à , l e p i a z z e . S e r v e u n a p r e s a d i d i s t a n z a c h i a r a s u q u a n t o s t a a v v e n e n d o d a p a r t e d e l l e f o r z e p o l i t i c h e a l f i n e a n c h e d i t u t e l a r e c h i v u o l e m a n i f e s t a r e i n m o d o p a c i f i c o e s e r c i t a n d o i l o r o d i r i t t i . I e r i p e r ò è s t a t a a s s a l t a t a , p e r l a s e c o n d a v o l t a i n p o c h i m e s i , a n c h e c o n l a n c i o d i u o v a , l a m i a s e g r e t e r i a a T o r i n o d a p a r t e d i a l c u n i s t u d e n t i l i c e a l i , a n c h e m i n o r e n n i , c o s ì c o m e è s t a t o i m p e d i t o p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i C a ' F o s c a r i d i V e n e z i a , a l l ' e x d e p u t a t o P d E m a n u e l e F i a n o d i i n t e r v e n i r e n e l l ' a m b i t o d i u n i n c o n t r o c o n g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o F d I a l l a C a m e r a . " M o t i v a z i o n i d i v e r s e , p r o t e s t e c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t e a c c o m u n a t e d a l l a s t e s s a m a t r i c e : o g n i g i o r n o c ' è u n a c o n t e s t a z i o n e d i s t r u t t i v a , n o n c ' è p i ù a s c o l t o , p e r c h é c h i u s a v i o l e n z a s i s e n t e l e g i t t i m a t o d a c h i s t a i n s i l e n z i o o a d d i r i t t u r a l i g i u s t i f i c a . I l v u o t o p o l i t i c o s i s t a r i e m p i e n d o d i o d i o e d è g r a v i s s i m o c h e d a v a n t i a s c e n e c o m e i l t e n t a t o r o v e s c i a m e n t o d i u n a c a m i o n e t t a d i p o l i z i a o u n ’ a z i o n e v o l t a a d i m p e d i r e a d u n a p e r s o n a d i e s p r i m e r s i n o n c i s i a s t a t a u n a c o n d a n n a f e r m a e d e t e r m i n a t a d a p a r t e d i t r o p p i c h e o g g i s i r i v e l a n o d e i c a t t i v i m a e s t r i " , c o n c l u d e .