R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e è s t a t o u n ' g a m e c h a n g e r ' n e l c o n f l i t t o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e , u n v e r o e p r o p r i o i u s a d b e l l u m . A b b i a m o v i s s u t o u n c a m b i o d i s c e n a r i o m o n d i a l e e r i c o r d a r e q u e s t o s e c o n d o a n n i v e r s a r i o è v i t a l e . " C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' I s r a e l e e i l 7 o t t o b r e , p r i m a / d o p o ' d i F a b i o N i c o l u c c i . " L ' a c c o r d o d i p a c e - p r o s e g u e - p u ò r a p p r e s e n t a r e u n o s p i r a g l i o c h e r i v o l u z i o n a l a r e g i o n e e l o s t o r i c o c o n f l i t t o t r a I s r a e l e e H a m a s . I l p r e s i d e n t e M e l o n i l o h a r i b a d i t o c o n e f f i c a c i a . Q u e s t a m a t t i n a , a n c h e i l c a r d i n a l e P a t r i a r c a d i G e r u s a l e m m e , P i e r b a t t i s t a P i z z a b a l l a h a d e t t o c h e n e l l a z o n a s i p e r c e p i s c e u n c l i m a d i s p e r a n z a . L ' I t a l i a h a r i c o n o s c i u t o l a r e a z i o n e e c c e s s i v a d i I s r a e l e , m a h a s e m p r e r i f i u t a t o i l c o n c e t t o d i g e n o c i d i o , p e r m e a t o n e l l e p i a z z e e n e g l i s l o g a n c o m e u n f a t t o a s s o d a t o m a p e r c u i m a n c a n o i r e q u i s i t i g i u r i d i c i p e r d e f i n i z i o n e " . " L ' I t a l i a è i n p r i m a l i n e a , p o i , s u l l a q u e s t i o n e u m a n i t a r i a a G a z a . A b b i a m o p o r t a t o q u i q u a s i 2 0 0 b a m b i n i , c h e p o s s o n o c u r a r s i n e g l i o s p e d a l i i t a l i a n i . S o n o 1 5 l e o p e r a z i o n i u m a n i t a r i e s v o l t e d a l l ’ i n i z i o d e l c o n f l i t t o . S i a m o s t a t i i p r i m i a d a v e r a p e r t o u n c o r r i d o i o p e r i r i c e r c a t o r i . G r a z i e a F o o d f o r G a z a l ’ I t a l i a h a d e s t i n a t o a l l a S t r i s c i a d i G a z a c i r c a 2 . 3 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i a l i m e n t a r i , s a n i t a r i e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à " , c o n c l u d e .