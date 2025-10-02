R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m e h a d e t t o i l M i n i s t r o T a j a n i , i p a l e s t i n e s i s o n o l e p r i m e v i t t i m e d i H a m a s e , p u r t r o p p o , a n c h e i l l o r o f u t u r o è n e l l e m a n i d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a . L ’ I t a l i a è i n p r i m a l i n e a p e r a i u t a r e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . A b b i a m o p o r t a t o q u i q u a s i 2 0 0 b a m b i n i , i n c l u s i i 1 5 d i l u n e d ì s e r a , c h e p o s s o n o c u r a r s i n e g l i o s p e d a l i i t a l i a n i . S o n o 1 5 l e o p e r a z i o n i u m a n i t a r i e s v o l t e d a l l ’ i n i z i o d e l c o n f l i t t o . S i a m o s t a t i i p r i m i , i e r i , a d a v e r a p e r t o u n c o r r i d o i o p e r i r i c e r c a t o r i . A b b i a m o c o n d a n n a t o l a r e a z i o n e e c c e s s i v a d i I s r a e l e m a n o n p o s s i a m o t o l l e r a r e i l c l i m a d i o d i o a n t i s e m i t a c h e , p u r t r o p p o , s i s t a r i a f f e r m a n d o i n m o l t i c o n t e s t i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l g r u p p o i n t e r p a r l a m e n t a r e I t a l i a - U s a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " G l i a i u t i p o t e v a n o e s s e r e c o n s e g n a t i s e n z a r i s c h i a t t r a v e r s o i c a n a l i s i c u r i g i à p r e d i s p o s t i d a l G o v e r n o i t a l i a n o e d a i p a e s i e u r o p e i . P i ù v o l t e , e r a n o s t a t i a v v i s a t i d e i p e r i c o l i l e g a t i a l l a v i o l a z i o n e d e l b l o c c o n a v a l e , a n c h e d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a i n p e r s o n a . I n c o n t e s t i d i g u e r r a b i s o g n a a v e r e r e s p o n s a b i l i t à e s e n s o d i p l o m a t i c o , s e n z a f i n i s t r u m e n t a l i e d i p r o p a g a n d a . R i m a n e , t r a l ' a l t r o , i l m i s t e r o s u i f i n a n z i a m e n t i a l l e i m b a r c a z i o n i r i c o n d u c i b i l i a d H a m a s , c o m e e m e r s o d a i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i d a l T e m p o , c o n f e r m a t i d a l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o , e p e r c u i h o p r e s e n t a t o u n ' i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e i n A u l a " , c o n c l u d e .