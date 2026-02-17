R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a q u a n t o e m e r g e d a l l ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a d e ' I l G i o r n a l e ' , a r r i c c h i t a o g g i d a l l a p u b b l i c a z i o n e d i n u o v e i n t e r c e t t a z i o n i , s i d e l i n e a u n p a n o r a m a i n q u i e t a n t e , c h e m e r i t a u n a p p r o f o n d i m e n t o i m m e d i a t o e r i g o r o s o i n o g n i s e d e c o m p e t e n t e ” . L o a f f e r m a F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . “ D a l l e i n t e r c e t t a z i o n i p u b b l i c a t e , s e m b r a e m e r g e r e - a g g i u n g e - u n l e g a m e s t r u t t u r a l e e p r e o c c u p a n t e t r a e s p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a i s t i t u z i o n a l e e f i g u r e v i c i n e a o r g a n i z z a z i o n i r a d i c a l i . D e s t a n o p r o f o n d o s c o n c e r t o i p a s s a g g i i n c u i S u l a i m a n H i j a z i , b r a c c i o d e s t r o d i M o h a m m a d H a n n o u n – q u e s t ’ u l t i m o g i à a l c e n t r o d i i n d a g i n i p e r i l f i n a n z i a m e n t o a l t e r r o r i s m o – d e f i n i r e b b e l ' e x d e p u t a t o A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a e l a d e p u t a t a d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e S t e f a n i a A s c a r i c o m e ‘ c a r i a m i c i ’ . S e t a l i c o n f i d e n z e f o s s e r o c o n f e r m a t e , c i t r o v e r e m m o d i f r o n t e a u n a c o n t i g u i t à p o l i t i c a e p e r s o n a l e c o n s o g g e t t i c h e , p e r l o r o s t e s s a a m m i s s i o n e n e l l e c o n v e r s a z i o n i r e g i s t r a t e , s a r e b b e r o c o n s a p e v o l i d e l r i s c h i o d i i n c o n t r a r e i ‘ v e r d i ’ d i H a m a s d u r a n t e l e m i s s i o n i a G a z a . A p p a r i r e b b e e s t r e m a m e n t e g r a v e i l t e n t a t i v o , r i p o r t a t o n e l l e c a r t e , d i c o i n v o l g e r e D i B a t t i s t a p e r d i p a n a r e l a m a t a s s a d i c o n t i b l o c c a t i d a l l e a u t o r i t à a n t i r i c i c l a g g i o e t r a s f e r i r e s o m m e i n g e n t i e l u d e n d o i c o n t r o l l i d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a . C i c h i e d i a m o q u a l i s a r e b b e r o g l i ‘ a g g a n c i ’ a G a z a d i c u i p a r l e r e b b e H i j a z i r i f e r e n d o s i a l l ’ e x e s p o n e n t e g r i l l i n o e q u a l e s i a i l r e a l e t e n o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e p o l i t i c a t r a i d u e " . “ È i n a c c e t t a b i l e - c o n c l u d e M o l l i c o n e - c h e f i g u r e d e l l a R e p u b b l i c a o e x p a r l a m e n t a r i p o s s a n o e s s e r e s t a t i c o n s i d e r a t i ‘ s p o n d e ’ d a s o g g e t t i c o m e q u e s t i . S e f o s s e v e r o c h e e s p o n e n t i p e n t a s t e l l a t i f o s s e r o a c o n o s c e n z a d e l l e c r i t i c i t à i n v e s t i g a t i v e s u H a n n o u n g i à d a l 2 0 2 3 , l a l o r o c o n d o t t a p o l i t i c a a s s u m e r e b b e u n a c o n n o t a z i o n e a n c o r a p i ù o s c u r a . N o n s i t r a t t e r e b b e p i ù d i s e m p l i c e s o l i d a r i e t à a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e , m a d i u n a p r e s u n t a e c o n s a p e v o l e v i c i n a n z a a l l e a s s o c i a z i o n i c h e p a r r e b b e r o a l i m e n t a r e l ’ e s t r e m i s m o . S i a m o c e r t i c h e d a l l e i n d a g i n i c o n t i n u e r a n n o a e m e r g e r e r e l a z i o n i t r a H a n n o u n e p r o t a g o n i s t i d e l t e r r o r i s m o p a l e s t i n e s e i n t e r n a z i o n a l e d e l p r e s e n t e e d e l p a s s a t o . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a v i g i l a r e a f f i n c h é s i a f a t t a p i e n a l u c e s u q u e s t i r a p p o r t i o p a c h i c h e m i n a c c e r e b b e r o l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e i l p r e s t i g i o d e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i " .