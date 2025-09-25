R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C o m p l i m e n t i a l m i n i s t r o C r o s e t t o p e r l a t e m p e s t i v i t à d e l l a s u a a z i o n e d i i e r i n o t t e d i a s s i s t e n z a e d i t u t e l a d e l l e i m b a r c a z i o n i , c o n l a p r e s e n z a d i m o l t i c i t t a d i n i i t a l i a n i , d i r e t t e v e r s o i c o n f i n i d i u n t e a t r o d i g u e r r a e d e l l a s u a c o m u n i c a z i o n e d i q u e s t a m a t t i n a a l l e c a m e r e . C ’ è u n ' o p p o s i z i o n e c h e o c c u p a i b a n c h i d e l P a r l a m e n t o e f a s i t - i n d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o e c ’ è u n e s e c u t i v o c h e , c o n p r a g m a t i s m o e s e r i e t à , s t a a g e n d o p e r a l l e v i a r e l a c r i s i u m a n i t a r i a a G a z a . L ’ I t a l i a s i c o n f e r m a i l p r i m o P a e s e o c c i d e n t a l e , p i ù d e g l i a l t r i S t a t i e u r o p e i m e s s i a s s i e m e , a d a v e r o r g a n i z z a t o i l t r a s f e r i m e n t o i n o s p e d a l i s p e c i a l i z z a t i d i p a z i e n t i p r o v e n i e n t i d a l l a S t r i s c i a . A u s p i c h i a m o c h e g l i a i u t i s u l l a F l o t i l l a s i a n o c o n s e g n a t i a C i p r o p e r p o t e r l i f a r a r r i v a r e , i n t e m p i c e r t i e g r a z i e a l l e v i e d i p l o m a t i c h e , a l l e p e r s o n e c h e n e h a n n o b i s o g n o . S e n z a p r o p a g a n d a e s e n z a s t r u m e n t a l i z z a z i o n i . ” C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l g r u p p o i n t e r p a r l a m e n t a r e I t a l i a - U s a F e d e r i c o M o l l i c o n e , s u l l ' i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l g o v e r n o i t a l i a n o s u g l i a t t a c c h i a l l a F l o t i l l a e s u l l a s i t u a z i o n e s u l f r o n t e o r i e n t a l e e u r o p e o . “ C o m e h a d e t t o i l m i n i s t r o C r o s e t t o , g l i e v e n t i i n P o l o n i a e d E s t o n i a r a p p r e s e n t a n o u n t e s t . L e p r o v o c a z i o n i d e l l a R u s s i a r i c h i e d o n o u n a r i s p o s t a f e r m a e c o o r d i n a t a . S o n o t o r n a t o d a p o c o d a l l a L i t u a n i a p e r u n a s e r i e d i i n c o n t r i d i d i p l o m a z i a c u l t u r a l e e p e r r i b a d i r e l a n o s t r a v i c i n a n z a a i p a e s i c h e c o n f i n a n o c o n i l c o n f l i t t o e c h e , q u o t i d i a n a m e n t e , s u b i s c o n o a t t a c c h i d i g u e r r a i b r i d a d a g l i a v v e r s a r i . B e n e l a s c e l t a d e l g o v e r n o i t a l i a n o d i l a v o r a r e a u n p i a n o n a z i o n a l e p e r l a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e d a q u e s t o t i p o d i c o n f l i t t o . D o b b i a m o p o t e n z i a r e i m e c c a n i s m i d i d e t e r r e n z a m a s e n z a c r e a r e u n a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n . P a r l e r e m o d i q u e s t e u r g e n z e e d e l l a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a m o n d i a l e q u e s t a s e r a c o n i l p r e s i d e n t e T r e m o n t i a l C i r c o l o d e g l i e s t e r i i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l s u o u l t i m o l i b r o ” , c o n c l u d e .