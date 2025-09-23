R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l a n o t t e l a F r a n c i a h a a n n u n c i a t o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a , n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l a p a c e . U n a t t o c h e s i u n i s c e a q u e l l o d i n u m e r o s i S t a t i - a n c h e e u r o p e i - c h e c h i e d o n o c o n f o r z a i l c e s s a t e i l f u o c o e i l d i r i t t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e a e s i s t e r e . A l l a p r o p o s t a f r a n c e s e h a n n o g i à a d e r i t o R e g n o U n i t o , C a n a d a , A u s t r a l i a e P o r t o g a l l o , m e n t r e P a e s i c o m e B e l g i o , F i n l a n d i a , L u s s e m b u r g o , M a l t a e N u o v a Z e l a n d a h a n n o a v v i a t o l e p r o c e d u r e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l S e n a t o r e Q u e s t o r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o M a r c o M e l o n i . " A f i n e g i o r n a t a , s a r a n n o 1 5 7 s u 1 9 3 g l i S t a t i m e m b r i d e l l e N a z i o n i U n i t e a d a v e r c o m p i u t o q u e s t o p a s s o . L ’ I t a l i a , i n v e c e , r e s t a i n u n a p o s i z i o n e t e n u e e d e l t u t t o i n c o n s i s t e n t e : n e l l ’ i l l u s i o n e d i n o n s c o n t e n t a r e n e s s u n o f i n i s c e p e r s c o n t e n t a r e t u t t i " . " I l g o v e r n o i t a l i a n o d e v e s c e g l i e r e d a c h e p a r t e s t a r e : d e l l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e e d e l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e i p o p o l i o d i c h i s t a p e r p e t r a n d o c o n s e m p r e m a g g i o r e i n t e n s i t à c r i m i n i d i g u e r r a ; d e l d i r i t t o c h e d i s c i p l i n a l ’ u s o d e l l a f o r z a o d e l l a f o r z a b r u t a l e c h e v o r r e b b e r i p o r t a r e i l m o n d o i n d i e t r o d i s e c o l i , a u n a n u o v a s t a g i o n e d i g u e r r e e l u t t i . I e r i l a v o c e d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e h a n n o m a n i f e s t a t o a C a g l i a r i , R o m a , M i l a n o , N a p o l i , P a l e r m o h a c h i e s t o p a c e , s o l i d a r i e t à , u m a n i t à . I l g o v e r n o i t a l i a n o a s c o l t i q u e l l a v o c e , s m e t t a d i f a r s i c o m p l i c e d e i c r i m i n i d i g u e r r a c h e s t a n n o s c o n v o l g e n d o l a c o s c i e n z a d e l l ’ i n t e r a u m a n i t à e s c e l g a d i s t a r e d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a ” .