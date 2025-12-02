R o m a , 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a C i s g i o r d a n i a è a s f i s s i a t a d a l r e g i m e d i t e r r o r e i m p o s t o d a N e t a n y a h u : a r r e s t i a r b i t r a r i , u t i l i z z o d i f f u s o d e l l a t o r t u r a i n p i e n o s t i l e d i p u l i z i a e t n i c a . L ' o b i e t t i v o è s p i n g e r e i p a l e s t i n e s i a d a n d a r e v i a " . L o h a d e t t o L a u r a B o l d r i n i c h e , a l l a C a m e r a , h a i l l u s t r a t o g l i e s i t i d e l l a m i s s i o n e i n C i s g i o r d a n i a c o n d o t t a d a l 2 3 a l 2 8 n o v e m b r e s c o r s i c o n g l i a l t r i d e p u t a t i d e m A n d r e a O l a n d o , M a u r o B e r r u t o , V a l e n t i n a G h i o , O u a d i d B a k k a l i , S a r a F e r r a r i . " A l n o s t r o a r r i v o s i a m o s t a t i b l o c c a t i p i ù d i d u e o r e i n a e r o p o r t o e i n t e r r o g a t i , c i h a n n o c h i e s t o d i f i r m a r e u n i m p e g n o a n o n s v o l g e r e a l c u n a a t t i v i t à c o n t r o l o S t a t o d i I s r a e l e . E q u e s t o i l c l i m a i n u n P a e s e a m i c o - h a r a c c o n t a t o B o l d r i n i - . A M a s a f e r Y a t t a c i s i a m o d o v u t o r i f u g i a r e i n u n a c a s a d i p a l e s t i n e s i e c i h a s o r p r e s o m o l t o l a F a r n e s i n a , c h e h a d a t o u n ' a l t r a v e r s i o n e d e i f a t t i " . L a d e l e g a z i o n e d e m , t r a l e a l t r e c o s e , h a i n c o n t r a t o i l f i g l i o d i M a r w a n B a r g h o u t i , i l l e a d e r p a l e s t i n e s e i n c a r c a r e i n I s r a e l e d a l 2 0 0 2 , r a c c o g l i e n d o e d i f f o n d e n d o u n s u o a p p e l l o p u b b l i c o p e r l a l i b e r a z i o n e d e l p a d r e : " B a r g h o u t i è l ' u n i c o c h e p u ò u n i r e i p a l e s t i n e s i e c r e a r e u n a p r o s p e t t i v a d i p a c e " , h a d e t t o a n c o r a B o l d r i n i . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ' a m b i t o d e l l a m i s s i o n e d e m , i l d e p u t a t o e e x c o a c h d e l l ' I t a l v o l l e y M a u r o B e r r u t o h a t e n u t o u n o s t a g e c o n i p a l l a v o l i s t i e l e p a l l a v o l i s t e p a l e s t i n e s i : " I l p r i n c i p i o d e l l a p u l i z i a t e c n i c a v i e n e a p p l i c a t o a n c h e n e l l o s p o r t , v i e n e v i o l a t o q u a l s i a s i p r i n c i p i o d e l l a C a r t a o l i m p i c a , b i s o g n a n o n a v e r p a u r a d i r a c c o n t a r e . P a r l o a n o m e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o p a l e s t i n e s e , i n v i e r ò u n a l e t t e r a a l m i n i s t r o d e l l o S p o r t , u n a p r e s a d i p o s i z i o n e è n e c e s s a r i a , a m a g g i o r r a g i o n e d a p a r t e d e l P a e s e c h e o s p i t a i G i o c h i o l i m p i c i " . P e r A n d r e a O r l a n d o " c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n p i a n o d i p u l i z i a e t n i c a e a l d i s e g n o d i p r o s e g u i r e v e r s o i l g r a n d e I s r a e l e c o n v i o l e n z e , a g g r e s s i o n i , e s p r o p r i , c a r c e r e . B i s o g n a e v i t a r e c h e s i s p e n g a d a l u c e , s o s t e n e r e l a c o o p e r a z i o n e e l a c a m p a g n a p e r B a r g h o u t i l i b e r o , c h e è t u t t ’ u n a c o n l a b a t t a g l i a i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e " .