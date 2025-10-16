G a z a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d i G a z a , g e s t i t o d a H a m a s , h a r e s o n o t o c h e q u a t t r o p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e e d i e c i f e r i t e n e l l e u l t i m e 2 4 o r e n e g l i a t t a c c h i d e l l e I d f . S e c o n d o i l m i n i s t e r o , i l n u m e r o d e l l e v i t t i m e d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a a m m o n t a a 6 7 . 9 6 7 m o r t i e 1 7 0 . 1 7 9 f e r i t i . I m e d i a p a l e s t i n e s i h a n n o r i f e r i t o c h e d u e p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e i n u n a t t a c c o i s r a e l i a n o a s u d d i A b a s a n a l - K a b i r a , a e s t d i K h a n Y o u n i s . L a z o n a è s o t t o i l c o n t r o l l o i s r a e l i a n o , s e c o n d o l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o .