G a z a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 3 3 p a l e s t i n e s i s o n o s t a t i u c c i s i e 1 4 6 f e r i t i n e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i a G a z a n e l l ' u l t i m o g i o r n o . L o r i f e r i s c e i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l a S t r i s c i a g e s t i t o d a H a m a s , a g g i u n g e n d o d i a v e r r e g i s t r a t o a n c h e q u a t t r o d e c e s s i d o v u t i a m a l n u t r i z i o n e n e l l e u l t i m e 2 4 o r e , t r a c u i u n m i n o r e n n e . I l n u m e r o t o t a l e d e i m o r t i p e r f a m e d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a d i I s r a e l e a G a z a a 4 4 0 , t r a c u i 1 4 7 m i n o r e n n i .