M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S t u d e n t i d e l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o a n c o r a i n p r o t e s t a p e r m a n i f e s t a r e l a p r o p r i a s o l i d a r i e t à a G a z a e i n s o s t e g n o d e l l a S u m m i t G l o b a l F l o t i l l a . U n c e n t i n a i o d i g i o v a n i u n i v e r s i t a r i h a n n o p e r c o r s o u n t r a t t o d i v i a V i s c o n t i d i M o d r o n e p r i m a d i r i e n t r a r e n e l l a s e d e p r i n c i p a l e i n v i a F e s t a d e l P e r d o n o . U n m i n i c o r t e o , s e n z a a l c u n a t e n s i o n e e d u r a t o u n a m a n c i a t a d i m i n u t i , u n a s o r t a d i p r o v a g e n e r a l e p e r i l c o r t e o c h e p a r t i r à a l l e o r e 1 8 i n p i a z z a l e L o r e t o e i l c u i p e r c o r s o n o n è a n c o r a n o t o . S e i e r i s o n o s c e s e i n p i a z z a c i r c a 5 m i l a p e r s o n e c h e d a p i a z z a d e l l a S c a l a h a n n o r a g g i u n t o l a s t a z i o n e C a d o r n a p e r p o i f i n i r e i n p i a z z a D u o m o , s t a s e r a l e o p z i o n i s o n o a n c o r a d i v e r s e : c o r s o B u e n o s A i r e s q u i n d i d r i t t i v e r s o i l c e n t r o o p p u r e d i r e z i o n e s t a z i o n e C e n t r a l e d o v e l o s c o r s o 2 2 s e t t e m b r e s o n o a v v e n u t i g l i s c o n t r i . A l l e o r e 1 6 è p r e v i s t o i l r a d u n o a l l a S t a t a l e - s u l l a f a c c i a t a r e s t a n o a f f i s s i g l i s t r i s c i o n i ' S t a t a l e o c c u p a t a ' e ' G i o v a n i c o n l a P a l e s t i n a i n l o t t a c o n t r o i l g e n o c i d i o ' - p r i m a d e l l ' a p p u n t a m e n t o i n p i a z z a l e L o r e t o .