T e l A v i v , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i i s r a e l i a n i s i s o n o r a d u n a t e i n t u t t o I s r a e l e p e r a s s i s t e r e a l l e p r o i e z i o n i d e l l a c e r i m o n i a p e r i l 7 o t t o b r e o r g a n i z z a t a d a K u m u , u n m o v i m e n t o f o n d a t o d a l l e f a m i g l i e , c o l p i t e d a l l ' a t t a c c o d i H a m a s , p e r s o l l e c i t a r e u n c a m b i a m e n t o n e l l a l e a d e r s h i p d i I s r a e l e . M o l t i s s i m i c o l o r o c h e h a n n o a s s i s t i t o a l l a p r o i e z i o n e p r i n c i p a l e i n H o s t a g e S q u a r e a T e l A v i v . F a m i g l i e , c o p p i e , g r u p p i d i a d o l e s c e n t i d e i m o v i m e n t i g i o v a n i l i i s r a e l i a n i : t u t t i s o n o a r r i v a t i ​ ​ i n m a s s a i n P i a z z a d e g l i O s t a g g i p e r c o m m e m o r a r e i l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e . M o l t i i n d o s s a n o l e m a g l i e t t e c o n l a s c r i t t a " R i p o r t a t e a c a s a t u t t i g l i o s t a g g i o r a " , o c o n i l n o m e d i u n p r i g i o n i e r o r a p i t o o d i u n k i b b u t z d e v a s t a t o i l 7 o t t o b r e .