R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i a l c o r t e o p r o - P a l d i M i l a n o a b b i a m o a s s i s t i t o a u n o s p e t t a c o l o i n d e g n o . I n s u l t i e i n t i m i d a z i o n i c o n t r o l a c r o n i s t a d e l G i o r n a l e , G i u l i a S o r r e n t i n o , c h e t u t t i i p a r t i t i d o v r e b b e r o c o n d a n n a r e . L e h a n n o u r l a t o ' f u o r i i s i o n i s t i d a l c o r t e o ' e ' q u e s t a f a c c i a d i m . . . q u i n o n c i d e v e s t a r e ' . U n a v e r g o g n a . E s p r i m o s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a , l a c u i u n i c a c o l p a s a r e b b e q u e l l a d i f a r e i l s u o l a v o r o ” . L o d i c h i a r a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E s t e r M i e l i .