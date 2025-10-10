B e r l i n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z h a d i c h i a r a t o c h e l a G e r m a n i a s t a n z i e r à 2 9 m i l i o n i d i e u r o i n a i u t i u m a n i t a r i i m m e d i a t i p e r G a z a , i n s e g u i t o a l l a r a t i f i c a d a p a r t e d i I s r a e l e d i u n c e s s a t e i l f u o c o c o n H a m a s . " S t i a m o s t a n z i a n d o 2 9 m i l i o n i d i e u r o p e r g l i a i u t i u m a n i t a r i . I n s i e m e a l l ' E g i t t o , p r o g r a m m e r e m o u n a c o n f e r e n z a p e r l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a " , h a d i c h i a r a t o M e r z s u X , a g g i u n g e n d o c h e l a G e r m a n i a s i a s s u m e r à l a r e s p o n s a b i l i t à d e l p r o c e s s o d i p a c e p r o p o s t o d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p .