R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " U n a m a n i f e s t a z i o n e c h e i n n e g g i a a d H a m a s , i l 7 o t t o b r e è u n e p i s o d i o s q u a l l i d o , i n a c c e t t a b i l e , d a r i f i u t a r e e i s o l a r e . A c c o s t a r e l a p a r o l a R e s i s t e n z a a d H a m a s è f a l s o , s t r u m e n t a l e e p r o v o c a t o r i o . A l t r o o d i o , a l t r o r a n c o r e c h e s e m i n a s o l o g u e r r a . I n v i t o a n o n p a r t e c i p a r e , a n o n a d e r i r e , a n o n p e r m e t t e r e c h e l a d i s u m a n i t à d e g l i a s s a s s i n i d i e b r e i i n n o c e n t i s i a c e l e b r a t a c o m e u n a f e s t a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o V i r g i n i o M e r o l a .