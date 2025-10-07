R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a n n i v e r s a r i o d i o g g i " d e l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e " c a d e i n u n m o m e n t o i n c u i s i i n t r a v e d e l a c o n c r e t a p o s s i b i l i t à d i p o r r e f i n e a q u e s t a g u e r r a . I l P i a n o d i p a c e p r e s e n t a t o d a l p r e s i d e n t e T r u m p - c h e h a i n c o n t r a t o i l c o n v i n t o s o s t e g n o n o n s o l t a n t o d e l l e N a z i o n e e u r o p e e , m a a n c h e d e i P a e s i a r a b i e i s l a m i c i - o f f r e u n a o p p o r t u n i t à c h e n o n d e v e a n d a r e s p r e c a t a , p e r g i u n g e r e a u n a c e s s a z i o n e p e r m a n e n t e d e l l e o s t i l i t à , r i p o r t a r e a c a s a g l i o s t a g g i a n c o r a n e l l e m a n i d i H a m a s e a v v i a r e u n p r o c e s s o v e r s o u n q u a d r o d i p a c e e d i s i c u r e z z a i n t u t t o i l M e d i o O r i e n t e . A b b i a m o t u t t i i l d o v e r e d i f a r e q u a n t o è n e l l e n o s t r e p o s s i b i l i t à a f f i n c h é q u e s t a p r e z i o s a e f r a g i l e o c c a s i o n e a b b i a s u c c e s s o . L ’ I t a l i a n o n h a m a i f a t t o m a n c a r e i l s u o c o n t r i b u t o i n q u e s t a d i r e z i o n e , e c o n t i n u e r à a f a r e l a p r o p r i a p a r t e " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i .