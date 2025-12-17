R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l P i a n o d i p a c e d e l p r e s i d e n t e T r u m p h a a v u t o i l g r a n d e m e r i t o d i p o r r e f i n e a l c o n f l i t t o a G a z a . U n c o n f l i t t o c h e a v e v a p r o v o c a t o u n n u m e r o d i v i t t i m e c i v i l i e u n a c r i s i u m a n i t a r i a i n g i u s t i f i c a b i l i , c h e n o n l a s c i a n o i n d i f f e r e n t e n e s s u n o d i n o i . M a s i t r a t t a d i u n a t r e g u a f r a g i l e e d i u n p e r c o r s o c o m p l e s s o e a m b i z i o s o , e c r e d o c h e o g n i p e r s o n a d i b u o n a v o l o n t à , c h i u n q u e a b b i a s i n c e r a m e n t e a c u o r e i l f u t u r o d i I s r a e l e e d e l l a P a l e s t i n a , e l a s t a b i l i t à i n u n a r e g i o n e c o s ì s t r a t e g i c a , s i a c h i a m a t o a f a r e l a s u a p a r t e p e r c o n s o l i d a r e l a c e s s a z i o n e d e l l e o s t i l i t à , c h e p o s s a d u r a r e n e l t e m p o e a p r i r e l a s t r a d a a l l a s t a b i l i z z a z i o n e a l u n g o t e r m i n e d e l l a S t r i s c i a , f i n o a r e a l i z z a r e l a p r o s p e t t i v a d e i d u e S t a t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o .