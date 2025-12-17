R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a p o l i t i c a e a l l e i s t i t u z i o n i s p e t t a i l c o m p i t o d i r a f f o r z a r e l e m i s u r e d i s i c u r e z z a e d i p r o t e z i o n e d e l l e c o m u n i t à e b r a i c h e , c h e h a n n o i l d i r i t t o d i v i v e r e i n l i b e r t à n e l l e n o s t r e c i t t à s e n z a d i v e n i r e b e r s a g l i o d i i n t o l l e r a b i l i a t t a c c h i t e r r o r i s t i c i p e r i l s o l o f a t t o d i e s i s t e r e . È t e m p o d i n o n a m m e t t e r e p i ù d i s t i n g u o o r e t i c e n z e n e l l a c o n d a n n a d i o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o . P e r c h é , d a l u n g o t e m p o , s i a s s i s t e a u n a i n a c c e t t a b i l e s o t t o v a l u t a z i o n e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o d i s t a m p o i s l a m i s t a e d i q u e l l o c o n n e s s o a l l a v o l o n t à d i c a n c e l l a z i o n e d e l l o S t a t o d i I s r a e l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a c a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . " M a a p p r o f i t t o p e r d i r e a n c h e - h a a g g i u n t o l a p r e m i e r - c h e a l l a p o l i t i c a e a l l e i s t i t u z i o n i , s p e t t e r e b b e a n c h e i l c o m p i t o d i p r e s e r v a r e l a R e p u b b l i c a d a i r i s c h i p e r l a p r o p r i a s i c u r e z z a , i n c l u s i q u e l l i d e r i v a n t i d a l l e p r e d i c a z i o n i v i o l e n t e d i a u t o p r o c l a m a t i i m a m c h e , c o m e n e l c a s o d i S h a h i m , f a n n o a d d i r i t t u r a a p o l o g i a d e l p o g r o m d e l 7 o t t o b r e . U n i m p e g n o c h e d o v r e b b e v a l e r e p e r t u t t e l e i s t i t u z i o n i , m a g i s t r a t u r a c o m p r e s a " .