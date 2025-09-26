R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R i v o l g o u n r i n g r a z i a m e n t o a i p a r t i t i e a g l i e s p o n e n t i d i o p p o s i z i o n e c h e , r a c c o g l i e n d o l e s a g g e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a - a l q u a l e s i a m o g r a t i - h a n n o i n v i t a t o g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a a d a c c e t t a r e l e s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e p r o p o s t e e i n p a r t i c o l a r e a c o n s e g n a r e g l i a i u t i a C i p r o , a l P a t r i a r c a t o d i G e r u s a l e m m e " . L o s c r i v e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , s u i s o c i a l . " I n q u e s t a f a s e è f o n d a m e n t a l e l a v o r a r e p e r g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e e n o n a s s e c o n d a r e c h i s o s t i e n e c h e l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ i n i z i a t i v a d e b b a e s s e r e f o r z a r e i l b l o c c o n a v a l e i s r a e l i a n o . U n a s c e l t a c h e s a r e b b e e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s a " , c o n c l u d e M e l o n i .