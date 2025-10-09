R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o r a g g i u n t o i n E g i t t o p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a p r i m a f a s e d e l P i a n o d i p a c e d e l P r e s i d e n t e T r u m p è u n a s t r a o r d i n a r i a n o t i z i a c h e a p r e l a s t r a d a a l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a , a l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i e a l r i t i r o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e s u l i n e e c o n c o r d a t e " . L o d i c e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . " D e s i d e r o r i n g r a z i a r e i l P r e s i d e n t e T r u m p p e r a v e r i n c e s s a n t e m e n t e r i c e r c a t o l a f i n e d e l c o n f l i t t o a G a z a e i m e d i a t o r i - E g i t t o , Q a t a r e T u r c h i a - p e r i l o r o s f o r z i c h e s i s o n o r i v e l a t i c r u c i a l i p e r l ’ e s i t o p o s i t i v o r a g g i u n t o - p r o s e g u e l a p r e m i e r - . Q u e s t o a c c o r d o e i l p i ù a m p i o p e r c o r s o t r a c c i a t o d a l P i a n o T r u m p c o s t i t u i s c o n o u n ’ o p p o r t u n i t à u n i c a p e r p o r r e f i n e a q u e s t o c o n f l i t t o c h e d e v e a s s o l u t a m e n t e e s s e r e c o l t a . P e r q u e s t o e s o r t o t u t t e l e p a r t i a r i s p e t t a r e p i e n a m e n t e l e m i s u r e g i à c o n c o r d a t e e a l a v o r a r e p e r r e a l i z z a r e r a p i d a m e n t e i p a s s i s u c c e s s i v i p r e v i s t i d a l P i a n o d i P a c e " . " L ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e g l i s f o r z i d e i m e d i a t o r i e d è p r o n t a a c o n t r i b u i r e a l l a s t a b i l i z z a z i o n e , r i c o s t r u z i o n e e s v i l u p p o d i G a z a " , c o n c l u d e M e l o n i .