R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o t r a s c o r s i d u e a n n i d a l l ’ i g n o m i n i a d e l m a s s a c r o c o m p i u t o d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s c o n t r o m i g l i a i a d i c i v i l i i n e r m i e i n n o c e n t i i s r a e l i a n i , d o n n e e b a m b i n i c o m p r e s i . C r i m i n i i n d i c i b i l i c h e f a n n o d e l 7 o t t o b r e u n a d e l l e p a g i n e p i ù b u i e d e l l a s t o r i a " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i . " O g g i - a g g i u n g e l a p r e m i e r - r i n n o v i a m o l a v i c i n a n z a a i f a m i g l i a r i d e l l e v i t t i m e e t o r n i a m o a c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , c h e a n c o r a o g g i a t t e n d o n o d i t o r n a r e a c a s a d o p o d u e a n n i d i p r i g i o n i a , v e s s a z i o n i , s o f f e r e n z e . L a v i o l e n z a d i H a m a s h a s c a t e n a t o u n a c r i s i s e n z a p r e c e d e n t i i n M e d i o O r i e n t e . L a r e a z i o n e m i l i t a r e d i I s r a e l e è a n d a t a o l t r e o g n i p r i n c i p i o d i p r o p o r z i o n a l i t à , e s t a m i e t e n d o t r o p p e v i t t i m e i n n o c e n t i t r a l a p o p o l a z i o n e c i v i l e d i G a z a " .