T e l A v i v , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' a d e s i o n e a l l e c o n v e n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i i m p e d i s c e a i m e d i c i i s r a e l i a n i d i p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e o p a s s i v a m e n t e a l l e e s e c u z i o n i . L o h a c h i a r i t o i l r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e m e d i c a i s r a e l i a n a ( I m a ) A l b e r t o O l c h o v s k y , p a r l a n d o d i f r o n t e a l l a C o m m i s s i o n e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e l l a K n e s s e t , d o p o a v e r a p p r e s o c h e l e c o n d a n n e a m o r t e s a r a n n o e s e g u i t e t r a m i t e i n i e z i o n e l e t a l e . " L ' A s s o c i a z i o n e M e d i c a M o n d i a l e h a s t a b i l i t o c h e i l c o i n v o l g i m e n t o d e i m e d i c i n e l l e e s e c u z i o n i è e t i c a m e n t e i n a c c e t t a b i l e i n q u a l s i a s i f a s e , i n c l u s a l a p r e p a r a z i o n e e l a c o n s u l e n z a . L e n o s t r e c o n o s c e n z e n o n d e v o n o e s s e r e u t i l i z z a t e p e r s c o p i c h e n o n p r o m u o v a n o l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e " , h a a f f e r m a t o O l c h o v s k y . S e c o n d o i l d i s e g n o d i l e g g e , l a s e n t e n z a s a r à e m e s s a d a u n g i u d i c e u n i c o ( i n v e c e d i u n c o l l e g i o d i t r e o c i n q u e g i u d i c i , c o m e p r e v i s t o d a l l a l e g g e a t t u a l e ) e n o n s a r à s o g g e t t a a a p p e l l o . D o p o 9 0 g i o r n i , i l c o n d a n n a t o s a r à g i u s t i z i a t o . S e c o n d o u n a l e g g e e s i s t e n t e , i n v i g o r e f i n d a i t e m p i d e l m a n d a t o b r i t a n n i c o , l ' e s e c u z i o n e è t e c n i c a m e n t e a u t o r i z z a t a t r a m i t e f u c i l a z i o n e o i m p i c c a g i o n e . I l n u o v o d i s e g n o d i l e g g e p r e v e d e c h e l e e s e c u z i o n i s i a n o e s e g u i t e t r a m i t e i n i e z i o n e l e t a l e . Q u e s t a c l a u s o l a r i c h i e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d e i m e d i c i , e n o n s o l o p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l ' i n i e z i o n e l e t a l e . L e c o n o s c e n z e m e d i c h e s o n o n e c e s s a r i e a n c h e p e r s e l e z i o n a r e i l t i p o a p p r o p r i a t o d i f a r m a c o e m i s u r a r e l e d o s i l e t a l i i n b a s e a l p e s o c o r p o r e o d e l c o n d a n n a t o , t r a l e a l t r e o p e r a z i o n i p r e p a r a t o r i e a l l ' e s e c u z i o n e . C i ò s i g n i f i c a c h e s o l o i m e d i c i , e n o n a l t r o p e r s o n a l e s a n i t a r i o c o m e i n f e r m i e r i o p a r a m e d i c i , p o s s o n o e s e g u i r l e .