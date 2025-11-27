R a m a l l a h , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I m e d i a a r a b i r i f e r i s c o n o c h e a l m e n o u n a p e r s o n a è s t a t a u c c i s a d a l l e I d f n e l c a m p o p r o f u g h i p a l e s t i n e s e d i J e n i n , n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e , d o v e i e r i l ' e s r c i t o i s r a e l i a n o e l o S h i n B e t h a n n o a v v i a t o u n ' o p e r a z i o n e s u l a r g a s c a l a . N e l f r a t t e m p o , l a M e z z a l u n a R o s s a P a l e s t i n e s e h a r i f e r i t o c h e d u e m i n o r i d i J e n i n s o n o s t a t i p o r t a t i i n o s p e d a l e d o p o e s s e r e s t a t i c o l p i t i d a l f u o c o d e l l e I d f .