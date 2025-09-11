T e h e r a n , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a s t u d e n t e s s a i s r a e l i a n a E l i z a b e t h T s u r k o v , r i l a s c i a t a d a u n g r u p p o m i l i t a n t e c o n b a s e i n I r a q , è s t a t a s c a m b i a t a c o n d u e p r i g i o n i e r i a f f i l i a t i a f a z i o n i l e g a t e a H e z b o l l a h c h e o p e r a n o i n I r a q . L o h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e i r a n i a n a T a s n i m , s e c o n d o c u i , u n o d e i p r i g i o n i e r i r i l a s c i a t i è I m a d A m a h e z , u n c i t t a d i n o l i b a n e s e c a t t u r a t o l o s c o r s o a n n o d a l l ' u n i t à d ' é l i t e S h a y e t e t 1 3 d e l l e I d f d u r a n t e u n ' o p e r a z i o n e n e l n o r d d e l L i b a n o .