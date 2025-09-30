T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a s q u a d r a i s r a e l i a n a i n c a r i c a t a d e l l e t r a t t a t i v e p e r l a r e s t i t u z i o n e d e g l i o s t a g g i è i n a t t e s a d i i s t r u z i o n i d a l p r i m o M i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u s u l l a p r o s e c u z i o n e d e i c o l l o q u i , m e n t r e c i r c o l a n o v o c i s e c o n d o c u i u n a d e l e g a z i o n e p o t r e b b e e s s e r e i n v i a t a i n Q a t a r n e i p r o s s i m i g i o r n i . L o r i f e r i s c o n o i m e d i a i s r a e l i a n i , c i t a n d o f o n t i a c o n o s c e n z a d e l l a q u e s t i o n e .